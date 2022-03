A pesar del acuerdo entre clubes, el hincha de Newell’s no podrá acompañar el sábado al primer equipo a cancha de Sarmiento. La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) de la provincia de Buenos Aires no autorizó ayer la asistencia de leprosos en Junín. Por otra parte, Pablo Pérez, con cuatro amarillas, pidió al entrenador Javier Sanguinetti no jugar para así asegurar su participación en el clásico en la 7º fecha.

Samiento de Junín estaba dispuesto a entregar, al menos, tres mil entradas para los hinchas de Newell’s. El partido en Junín se jugará el sábado a las 19.15. Pero el acuerdo presentando entre los clubes no prosperó dado que los organismos de seguridad de la provincia de Buenos Aires se negaron a conceder la habilitación, incluso a pesar de que Newell’s la semana pasada llevó a Córdoba cinco mil hinchas al partido con Talleres sin que se produzcan incidentes.

El plantel de Newell’s vuelve hoy a los entrenamientos. Pérez pidió no jugar el sábado dado que después el club tiene por delante el clásico el domingo 20 en el Gigante. El volante tiene cuatro amarillas y de ser amonestado en Junín quedará suspendido para el juego con los canayas. La decisión está en manos de Sanguinetti, quien acudió a Juan Sforza en cada oportunidad que debió reemplazar a Pérez.

Para el partido del sábado también está en duda Armando Méndez, aunque en su caso el defensor uruguayo dejó la cancha el domingo ante Atlético Tucumán por una dolencia muscular. Es improbable que juegue en Junín.