Uno de los cruces de la exposición del ministro de Economía, Martín Guzmán, fue el espadeo con el diputado del PRO Martín Tetaz. "Me hace una pregunta que no es relevante, porque hoy no se hace. Para definir un precio hay que saber cuáles son los costos en los que se define el precio, qué incluyen esos costos", respondió el funcionario a la extraña pregunta de Tetaz sobre cuál será el precio futuro de la energía para calcular el impacto en los subsidios locales.

“Como ministro de Economía no tengo la bola de cristal para saber que va a pasar en el mundo con el precio del GNL. Lo que se plantea es que se quita el subsidio, por lo tanto el impacto depende del costo de la energía", expresó Guzmán. Mientras Tetaz se quejaba de que no le daban un número concreto. "No nos cuesta dar un número -concluyó Guzmán-, pero si usted lee el programa verá que se está definiendo la segmentación que se busca ejecutar el día 1 de junio".