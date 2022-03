Uno de los empresarios que en 2017 participó de la reunión en el Banco Provincia, con funcionarios macristas, donde se habló de una "Gestapo" antisindical, declaró ante la Justicia que Marcelo Villegas, ministro de Trabajo bonaerense durante el gobierno de María Eugenia Vidal, lo instó a presentar notas y denuncias contra dirigentes de la Uocra.

Convocado por el juez Ernesto Kreplak, Fabián Cusini, empresario de la construcción y miembro de la Cámara de Desarrolladores Urbanos se presentó a declaración indagatoria en el expediente que investiga el armado de causas judiciales, a través de mecanismos ilegales, contra Juan Pablo "Pata" Medina y otros sindicalistas.

"En la reunión, recuerdo que Villegas hacía mucho hincapié en que las cámaras hagan una denuncia, una nota, en la que se indique lo que sus afiliados o socios estaban pasando", sostuvo Cusini. Se refería a la reunión desarrollada el 15 de junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia, a la que asistieron también espías de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y el intendente de La Plata, Julio Garro, entre otros.

El empresario también confirmó que les "repartieron un papelito" y se les insistió para que presentaran notas en el Ministerio de Trabajo. "El papel que nos dieron tenía palabras sueltas o frases, podrían ser palabras sueltas, no era el modelo de un escrito judicial para presentar. A mí me parece que al salir al papel lo tiré, no le di mucha importancia", sostuvo. Supuestamente, el papel repartido entre los empresarios contenía las palabras clave que debían utilizar en las denuncias contra la Uocra: palabras como "amenaza" o "extorsión".

"Lo primero que me llamó la atención fue que la reunión se hiciera en Capital dado que generalmente las reuniones que teníamos por la Cámara eran en la provincia de Buenos Aires o locales. Lo segundo que me llamó la atención fue la cantidad de gente. A algunos los conocía, como al intendente de La Plata, pero había otros que no. Seguramente los presentaron, pero no recuerdo los nombres", declaró Cusini.

"Había personas que no se presentaron, que habían dado su nombre de pila, creía que esta gente pertenecía al Ministerio de Trabajo dado que esta cuestión con la Uocra tenía que resolverse en ese ministerio", afirmó el empresario, tomando distancia de la presencia de espías aquel día en el Bapro.

Durante la indagatoria, Cusini señaló que asistió al encuentro con el objetivo de "mostrar la inquietud de las pequeñas empresas de construcción" y que en todo momento esperó que desde el Ministerio de Trabajo provincial surgieran soluciones a los conflictos que tenían con la Uocra, cosa que no ocurrió, dijo.

A los imputados en la causa se los acusa de haber participado en la ejecución de una estrategia, elaborada por miembros de los gobiernos nacional, provincial y municipal de Cambiemos, dirigida a impulsar denuncias e involucrar así en investigaciones penales a dirigentes de la Uocra seccional La Plata y a sus allegados. Entre los acusados están no sólo quienes participaron de aquella reunión en el Bapro, sino también la exgobernadora Vidal.