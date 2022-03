“No hay un gato en esta imagen”, se planta una cuenta de Twitter con poca andadura, abierta hace apenas dos meses, aunque evidentemente está tratando de engatusar a terrícolas para hacerle la segunda a felinos que intentan pasar inadvertidos. En muchos casos, con sobrado éxito, coronándose micifuces como los amos supremos del arte del camuflaje, que no es poca cosa. Y sin exagerar: alcanza con escrolear algunas entradas de There Is Not A Cat In This Image, tal es el nombre de esta propuesta de la red del pajarito, para sacarse el sombrero frente al talento de mininos para jugar a las escondidas. “Es como una especie de Dónde está Wally, pero muchísimo más tierna”, juzga una comparación para nada odiosa, rindiendo lógica pleitesía a una iniciativa que ha hecho gracia a tantísima gente. De lo contrario, no se explica que la cuenta ya goce de casi medio millón de seguidores, que se parten el coco intentando dar con gatitos y gatitas ocultos/as en las sucesivas fotografías caseras.

Imágenes que rastrea -o le envían- a la persona que administra la cuenta, de identidad anónima, cuyas incógnitas gatunas demandan atención, lupa, pericia. Porque, honestamente, encontrar a algunos micifuces resulta una misión casi, casi imposible; a punto tal que propone un internauta socarrón, acaso frustrado por alguna búsqueda infructuosa, “Si no localizas al gato, siempre puedes hacer ‘psspspspspsps’, que seguro aparece”. Así las cosas, hay que sincerarse: a veces los peludos maestros del engaño no se ocultan tan hábilmente como se esperaría. Los hay bien piolas, escurridizos, incluso acechantes, capaces de metamorfosearse con papel tapiz, maquinaria, alfombras. Pero los hay también menos duchos, un pelín tarambanas, que creen estar perfectamente cubiertos cuando, en realidad, les sobresale la cola, las orejas, alguna que otra pata. En fin, de todo como en botica en esta cuenta de Twitter, cuyas fotos no paran de viralizarse este 2022. Normal teniendo como protagonistas a uno de los máximos divos de todo lo bueno y sagrado que ofrece internet: gatitos y más gatitos.