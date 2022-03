#RondaDeFree Se va armando el calendario 2022 con el inicio de la nueva temporada de la Red Bull Batalla, con convocatoria a que freestyleras y freestyleros envíen sus videos hasta el 11/4. Y también está definido el fixture de finales de los nueve países participantes: la final argentina será el 22/10.



#AltaTemporada ¿Estás hablando en series? Debuta Porno y helado, de Martín Piroyanski, una comedia argentina sobre dos amigos que simulan tener una banda de rock, y que trae la participación de ¡Susana Giménez! (11/3, Prime Video). ¿Querés acción? Hay temporada de súper-heroínas en DirecTV GO, que subió Mujer Maravilla 1984; y spin-off animado del hit The Boys Prime Video, que cargó Diabolical.

#CualquieraPuedeGooglear Clic en código: instalaciones, esculturas sonoras y piezas audiovisuales interactivas animan la muestra Al conjuro de este código: Tecnofeminismos para reescribir el mundo, que inaugurará el 11/3 a las 18 en la Casa Nacional del Bicentenario. Clic solidario: Yacaré Manso, Iván Salo y Los Pepis, entre otrxs artistas, participarán de Pentagrama Solidario, el show a beneficio de la Fundación Sí que tendrá como entrada un alimento no perecedero, el 10/3 a las 20 en La Quince. Clic fuera del aula: el historiador Martín Leguizamón y el músico Darío Jalfin compartirán el crossover musical-historiográfico Argentina, historia cantada, el 10/3 en Congo. Clic mundialista: la AFA lanzó Golazo, app oficial de pronósticos deportivos que ofrecerá como premio un pasaje al Mundial de Qatar.



#SoloLectura La pubertad es encarada como ejercicio de ciudadanía y como proceso de sexualidad, en el amplio sentido, en Pubertad en marcha, el libro de Agostina Mileo, Gloria A. Calvo y Camila Lynn que tendrá presentación el 10/3 a las 19 en la Librería del Fondo y Centro Cultural Arnaldo Orfila Reynal. Y también apareció Primera persona, con crónicas y relatos de la colombiana Margarita García Robayo sobre intimidad, frustraciones y sexo.



#Pantallazos ¿Querés pantallas conectadas a la realidad? En Lingui, the sacred bonds (Mubi), una adolescente busca interrumpir su embarazo con ayuda de su mamá en Chad, donde el aborto está condenado por la ley y la religión. En el documental Ascención (Paramount+), Jessica Kingdon explora el boom industrial chino a través de sus clases sociales y el derby capitalismo vs comunismo. Y en la docusaga UFO, producida por J J Abrams, se investiga el flasheo por los ovnis y las sospechas hacia el Pentágono (10/3, DirecTV GO).

#Cursos&Concursos Reabre el catálogo de Código Provincia, la plataforma musical gratuita para artistas bonaerenses que lleva adelante el Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, y convoca a mandar propuestas hasta el 31/3. Además, la escuela de formación actoral La Zancada Teatro comienza cursos presenciales y virtuales de unipersonal, humor y teatro sub18 y sub13. Y una más, pero no colgués: te quedan dos días para presentar cortos, mediometrajes y largometrajes en la convocatoria del Mercado de Cine Independiente de Buenos Aires (hasta el 10/3).