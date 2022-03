En el Día Internacional de la Mujer, la DJ Irina "Queenflow" Capponi denunció que fue golpeada en el rostro por un empleado de seguridad del Patio de los Lecheros del barrio de Caballito, que la había contratado para pasar música por el 8M. "Me metió un gancho y me rompió la cara", contó la mujer a través de sus redes sociales, luego de denunciar los hechos ante la Justicia. El agresor fue identificado como Jorge Hugo Andrades, que trabaja para el patio gastronómico concesionado desde hace cinco años por el Gobierno porteño. En un comunicado, la administración del Patio de los Lecheros informó que ya desafectó al hombre.

"Me convocaron para tocar en el Patio de los Lecheros por el Día Internacional de la Mujer. Me acompañaron unas amigas, veníamos de la plaza y todo iba bien hasta que mis amigas salieron a fumar", comenzó a contar Capponi en un video difundido a través de Instagram. "Cuando llegó otra amiga que me venía a buscar, no las dejaron entrar. Me acerqué para pedir que las dejen porque me tenían que ayudar a llevar las cosas y ahí el seguridad me empezó a agredir, diciéndome que no podían entrar, que ya cerraba", continuó.

"Le digo que estuvieron adentro tres horas y no me dejaban, así que les dije 'pasemos por favor' y ahí me empezó a gritar, a empujar y me sacó", agregó la DJ, que detalló que, en ese momento, "me empezaron a cerrar la valla en mi cuerpo, él intenta correrme más fuerte, le digo 'no me toques' y se refugia atrás de otro tipo y me mete un gancho. Me rompió la cara, me rompió el labio, los anteojos que tenía puestos y me caí al piso de un golpe", relató.

Según denunció Capponi, luego de la golpiza tanto ella como sus amigas quedaron fuera del lugar, "con mis equipos secuestrados adentro", hasta que un grupo de chicas que estaba comiendo en el patio se acercó para ayudarlas. "Se acercaron a intentar sacarle una foto al chabón y ahí agredió a otra de las chicas. La agredió verbalmente, la agarró de los pelos y le pegó en la cara", señaló la DJ, que confirmó que ya realizó la denuncia penal contra el agresor, identificado como Jorge Hugo Andrades. Capponi sostuvo que los dueños del lugar "se lavaron las manos" y se dedicaron a encubrir al empleado.

"El agresor está en manos de la justicia y ha sido desvinculado de nuestro equipo de trabajadores", informaron desde el Patio de los Lecheros, recién por la tarde del miércoles. "Tomamos entera responsabilidad por lo sucedido y estamos trabajando para repararlo y tomar las medidas necesarias para no volver a sufrir hechos de esta índole", agregaron. Página/12 intentó comunicarse con la administración para preguntar sobre la actitud de los dueños durante la madrugada, pero no obtuvo respuesta. En tanto, desde el GCBA señalaron a este diario que la seguridad "es responsabilidad del privado" que tiene la concesión del predio.

El Patio de los Lecheros está concesionado desde el año 2016. Sus cinco mil metros cuadrados, ubicados en Donato Álvarez entre Bacacay y las vías del Tren Sarmiento, forman parte del ex playón ferroviario de Caballito y hasta 1960 funcionó como playa de descarga y aprovisionamiento de leche. Antes de que en 2016 el GCBA decidiera concesionar el predio para locales gastronómicos, los vecinos y vecinos habían reclamado que el lugar fuera público. Incluso desde el Consejo Consultivo de la Junta Comunal N°6 habían pedido "la apertura diaria para uso público".