El músico y compositor Bob Dylan tiene previsto publicar en noviembre de este año el libro "La filosofía de la canción moderna", de acuerdo a un comunicado difundido por su editorial Simon and Schuster, lo que significa todo un acontecimiento porque se trata de la primera publicación que el artista realiza en casi dos décadas -su último texto editado fue "Crónicas. Volumen uno" en 2004- y luego de ganar el Premio del de Literatura en el año 2016.



Como su título anticipa, en inglés "The Philosophy of Modern Song", es un libro de ensayos y reflexiones sobre la canción moderna, o en palabras de la editorial "una clase magistral sobre el arte y el oficio de escribir canciones", en la que Dylan reúne más de 60 textos que toman como disparador las canciones de otros artistas, desde Stephen Foster hasta Elvis Costello o Nina Simone, para dar pulso a textos que desde la casa editora definen como "misteriosos y mercuriales, conmovedores y profundos, y a menudo muy divertidos".