"No vamos a vivir en la Rosario que queremos si no podemos vivir en paz, pido las facultades para que podamos decidir cómo proteger a nuestros vecinos, pido urgentemente la autonomía de Rosario. Sabemos qué hay que hacer. Estamos preparados para hacernos cargo de más acciones”. Con un fuerte reclamo por la autonomía municipal y el anuncio de una batería de medidas para la reconstrucción de la ciudad tras dos años de pandemia, el intendente Pablo Javkin dejó inaugurado ayer el período de sesiones ordinarias del Concejo. "Cada uno tiene que hacer su parte", reiteró en varios tramos de su discurso el jefe del Palacio de los Leones mientras detallaba las acciones que realiza el municipio en materia de seguridad y reclamaba mayor compromiso de la justicia y la policía. En ese sentido, Javkin anunció que enviará a la Cámara de Diputados provincial un proyecto para tener la potestad de elegir a los jefes policiales y las facultades de incidir en la distribución de las fuerzas policiales. Además, anticipó que girará al Concejo una ordenanza de control económico financiero para luchar contra los delitos patrimoniales y el lavado de activos. "La política tiene que salir de la guerra permanente en abstracto y discriminar qué tiene que hacer cada uno, ese fue un poco el sentido del discurso, empezando por lo que nos toca hacer a nosotros"; dijo Javkin a Rosario/12.

Con las gradas del recinto nuevamente colmadas, Javkin dividió su discurso en dos partes. En la primera realizó una rendición de cuentas, donde destacó lo actuado en pandemia y la reducción del déficit. "En términos reales la deuda se redujo un 63% entre 2019 y 2021. Hoy la deuda pública representa sólo un 18% de los ingresos, proyectando disminuirla este semestre a un 10%", prometió, además de adelantar que este año pedirán autorización para emitir 1.090 millones de pesos en letras del Tesoro.

La segunda parte del discurso estuvo cargada de anuncios de obras en varios barrios (ver aparte) y el envío al Concejo de varios proyectos claves, entre ellos el nuevo pliego para licitar el servicio de higiene urbana que mandará en abril. En ese marco, adelantó que renovará el equipamiento de la empresa pública SUMAR con una inversión de 400 millones de pesos para la incorporación de nuevos camiones recolectores, incrementará los servicios de separación de residuos, y la apertura este año de una nueva planta de tratamiento para reducir la cantidad de basura que se entierra en los rellenos.

En relación al sistema de transporte, Javkin manifestó que "sin reparto equitativo de los fondos nacionales, estamos condenados a la injusticia de que el boleto valga el triple que en la Capital". Más allá de la queja, adelantó que renovarán 20 unidades de la MOVI, y que a partir del debate para incorporar a los troles en la ley nacional de movilidad sustentable, que impulsa el diputado nacional y ex concejal, Eduardo Toniolli, reconvertirán colectivos convencionales para recuperar las líneas eléctrica.: "Vamos a tener un trole nuestro, hecho y desarrollado por la MOVI", afirmó el intendente.

En línea con los acuerdos logrados con buena parte de la oposición para aprobar muchas de las iniciativas que envió al Palacio Vasallo, entre otras el nuevo Código de Convivencia, el intendente hizo mención a proyectos impulsados por concejales propios y opositores, y les agradeció por haberle aprobado el Presupuesto. "Espero que esta semana pase lo mismo a nivel provincial y en el debate nacional. Estamos trabajando para eso. Los estados no pueden funcionar correctamente sin presupuesto", añadió.

No obstante, Javkin remarcó la importancia de avanzar con la autonomía para que las ciudades puedan regir sus políticas y sus destinos. "No podemos administrar justicia ni nuestros agentes portar armas. Mientras tanto, ¿nos quedamos esperando? No, esperar no está en el ADN de Rosario", subrayó. "Mientras tanto urbanizamos barrios populares para que miles de vecinos y vecinas, en vez de pasillos oscuros, tengan veredas dignas y, en vez de baldíos sucios y peligrosos, tengan plazas para poder jugar con sus hijos", sostuvo.

"Cuidamos a nuestros pibes y pibas con programas educativos, deportivos y recreativos y tenemos un plan nutricional para que tengan una alimentación apropiada. Iluminamos calles, para que los que nos tienen que cuidar puedan ver a los que nos atacan y los detengan. Aumentamos el control callejero con agentes de proximidad y cámaras, porque donde hay orden es más fácil identificar a la delincuencia. Nosotros hacemos nuestra parte y es una parte muy importante. Es hora de que todos lo hagan", reclamó el intendente.

"Tengo la responsabilidad de defender a la gente de Rosario, pero no puedo hacerlo sin herramientas", planteó Javkin. "Quiero ser el Jefe del Territorio de la ciudad. Enviaré a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para que se me asigne como intendente la potestad en la designación de los jefes policiales y las facultades de incidir en la distribución de las fuerzas policiales en nuestra ciudad en el marco de un proyecto de autonomía municipal", agregó.

Según el mandatario, autonomía es también discutir la distribución de los recursos, y que el federalismo tiene como deuda pendiente tratar la cuestión del Fondo del Conurbano: "El único valor que se actualizó fue el del aglomerado del Gran Buenos Aires. El resto de las ciudades cabeceras seguimos recibiendo, en pesos, lo mismo que en 1994. Para Rosario, significaría pasar de los ridículos 20 millones de pesos que recibimos hoy a 1900 millones. No los queremos, los necesitamos".

Más tarde, en rueda de prensa, Javkin dijo que "hay un proceso de autonomía que la Provincia está encarando, lo ha planteado el gobernador, queremos empezar a ponerle acciones concretas porque muchas veces parece que la autonomía es un debate abstracto, se pueden empezar a hacer reformas rápidas".

Consultado por este diario sobre el pedido de autonomía municipal que hizo Javkin, el concejal Carlos Cardozo (Juntos por el Cambio) señaló: "Coincidimos, porque además presentamos varios proyectos de ley que lamentablemente perdieron estado parlamentario, tenemos que avanzar urgente con la autonomía para Rosario. Pero es la propia fuerza política que integra el intendente la que tiene la mayoría en una de las Cámaras, tienen que dar un fuerte debate interno".

"Lo vamos a apoyar porque de hecho estamos convencidos que se puede avanzar en la autonomía a través de una ley, será una primer herramienta y si en algún momento se da la reforma de la Constitución tendrá rango constitucional. Pero no hay que bajar los brazos en reclamar a Nación por fuerzas federales, a la Corte Suprema por la cobertura en las vacantes de los juzgados federales, y por la actualización del Fondo del Conurbano para realizar más obras que las que anunció el intendente", indicó Cardozo.