Con la presencia de Garpar Servio en el arco y la vuelta de Marco Ruben, Cristian González no se guarda nada previo el clásico y Central recibe mañana a Barracas Central con todos los titulares. El arquero estuvo en duda por un esguince de tobillo y el goleador superó un traumatismo en el hombro que lo sacó del partido con Central Córdoba. En el compromiso de mañana solo se permitirá ingreso al Gigante de Arroyito a socios del club dado la alta demanda de ubicaciones.

Kily González ordenó fútbol ayer por la tarde y despejó todas las dudas. La más preocupante, la situación del arquero. Servio sufrió un esguince de rodilla en la práctica del martes. Ayer no tuvo dolor, se constató que no sufrió lesión alguna y pudo completar todo el ensayo de fútbol, por lo cual seguirá en el equipo.

Ruben, por su parte, entrenó sin acusar dolores en el hombro y volverá a la formación titular en reemplazo de Luca Martínez Dupuy. Esta será la única variante respecto al equipo que se impuso ante Central Córdoba la semana pasada en Santiago del Estero. Pero el equipo será confirmado hoy por González dado que Gino Infantino entrenó en la semana con el juvenil Sub 20 que dirige Javier Mascherano en el predio de Ezeiza. Infantino no completó la práctica de ayer pero sí estará en el ensayo de esta mañana en Arroyo Seco. De esta manera mañana a las 19.15 el canaya parará con Servio; Martínez, Komar, Almada, Blanco; Montoya, Infantino, Ojeda; Vecchio; Gamba, Ruben.

Para el partido de mañana no habrá venta de entradas para no socios, situación que muy probablemente se repetirá la semana que viene para el clásico con Newell’s. La dirigencia dio a conocer que el club superó la barrera de los 60 mil socios, por lo cual no habrá venta de entradas para no socios en la mayoría de los partidos que el primer equipo juegue en el Gigante de Arroyito.

Mañana, ante Barracas Central, el ingreso será exclusivo para socios. En las generales se puede reservar el lugar con la cuota de marzo paga, trámite que se completa en la web del club. Además se ofrecen plateas para socios a 2200 pesos, o bien abono a platea por el resto de la Copa de la Liga a un valor de 10 mil pesos (se puede pagar en tres cuotas sin interés) que comprende los encuentros frente Barracas Central, Newell’s, Colón, Independiente y Estudiantes.