#AduanaParalela Músicas de afuera que te llega bien adentro se aproxima por el andarivel de las plataformas digitales, como los discos nuevos del del dúo gallego de pop alternativo Blanco Palamera (INTIMIDADE), de las indies uruguayas Niña Lobo (Lo que duró la vida de alguien), del oscurantista electrónico estadounidense Devault (DIAMOND TAPE), de los punks tropicales mexicanos Los Pao Paos (Los Pao Paos), del combo español BIG MENU (IDO, que incluye feat de CA7RIEL en el track MANSIÓN), de la cantante londinense Nilüfer Yanya (Painless), de la latina chicagueña KAINA (It Was a Home) y del trapero madrileño Aiman JR (Debut).

#AltaTemporada Nuevas normalidades, nuevas series. La NBA parece de ficción... y sobre esa hipótesis debutó Winning Time: The Rise of the Lakers Dinasty, alias Lakers: Tiempo de ganar, la serie que reconstruye el gran equipo ochentoso de Los Angeles Lakers, con personajes-leyenda como Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar o Pat Riley (ya en HBO Max). Además, sale la segunda de la fábula catalana de iniciación y estudio Merlí: Sapere Aude (11/3, HBO y Flow), y hay nueva oportunidad para el hit brit Sherlock, que subió completa a Prime Video.

#GolDeVisitante El performer californiano Oliver Tree llegará por primera vez al país para presentar su disco Cowboy Tears el 22/4 en Vorterix, y la colombiana Karol G acercará su Bichota Tour al Movistar Arena el 27 y el 28/5. En el medio, los uruguayos Buenos Muchachos tuvieron que reprogramar su llegada a Niceto Club para el 29/4, con apertura de Chillan Las Bestias.

#Pantallazos Si andás buscando algo para ver el fin de semana, podés tensar los estereotipos de amistades y géneros con En el camino, film de Lynn Shelton sobre el libro de Jack Kerouac (desde el 12/3, Mubi); o probar una historia argentina que se sale de control en Nacido y criado, de Pablo Trapero (recuperada por Flow); o entregarte a una trilogía como el clásico criminal Millennium (14, 21 y 28/3, Film&Arts); o incluso arrimarte al ciclo Suena Celuloide, que propone funciones presenciales de cortos de Alice Guy-Blaché con música de Guillermina Etkin y textos de Martha Mega (13/3 a las 19, en El Conti).



#HayTablas Dos religiosos creen ver al enviado de Dios en un joven vagabundo en El buen destierro, de Alfredo Staffolani (viernes en La Carpintería). Una pareja inicia la convivencia cuando justo cae una ex en Cerca tuyo o de ti, de Mía Miceli (sábados en Espacio Callejón). Y el tabaco, los mandatos y la masculinidad chocan en 23344, de Lautaro Vilo (sábados en Crisol Teatro). Además, el Festival de Obras Cortas juntará el monólogo Redes que enredan, de Ximena Hidalgo, con la secuencia ferroviaria Vía Tigre, de Victoria Wallace (13/3 a las 20 en Teatro La Mueca).



#HacelaSimple Canciones, simples, tracks, temas, singles. Salieron el dueto de Marki con Connie Isla (No te puedo decir que no), el cruce de La Medianera con Francisco Lago de Cruzando El Charco (Revoluciones) y la junta de MP El Juvenil con Taiu y Rulits TMB (Criminal Mood), además de novedades de Diego Salvador Gasulla (Lejos de mí), de Dos Lugares (La velocidad), del kripi-suitero Melile (Piel) y de los mendocinos Amen y Beban (Vuela al romper la ventana).