Una periodista interrumpió el noticiero de la TV estatal rusa con proclamas antibélicas

Una periodista del Canal 1 de la televisión rusa irrumpió en la emisión en directo del reconocido noticiero nocturno Vremya. La mujer gritó proclamas antibélicas y sostuvo un cartel en el que pedía que cese el conflicto entre Ucrania y Rusia.

"No war. Pongan fin a la guerra. No crean en la propaganda. Aquí les están mintiendo. Russians against war (rusos contra la guerra)", rezaba la pancarta que esgrimía la periodista. Según la agencia EFE, la periodista fue detenida tras la irrupción.