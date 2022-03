Gabriel Boric anunció este lunes que su primer viaje en carácter de presidente de Chile fuera de su país tendrá como destino a la Argentina. Boric adelantó que ya hablaron con Alberto Fernández del viaje y que le pidió al mandatario argentino que la recorrida por la Argentina no sea sólo por la Ciudad de Buenos Aires.

Ya durante la asunción de Boric como presidente de Chile, hubo gestos que tuvieron el valor de una definición en la relación entre ambos mandatarios. En la residencia oficial de Cerro Castillo, en Viña del Mar, Boric eligió que Fernández hablara entre otros mandatarios que estaban reunidos en el almuerzo de bienvenida.

En ese almuerzo, Boric y Fernández fueron los únicos oradores. "Un gesto inusual y muy valorado por el mandatario argentino", destacaron desde Cancillería.



Durante la ceremonia de cambio de mando, Alberto Fernández tuvo una reunión con el jefe de estado trasandino en la que, sabiendo su fanatismo por Luis Alberto Spinetta, le regaló un vinilo de Artaud, de la banda Pescado Rabioso, que estaba liderada por Spinetta en la década del setenta.



Sobre el viaje a la Argentina, Boric precisó: “Estoy en condiciones de decir que he hablado con el presidente Fernández para que nuestra primera visita sea a Argentina. Le he pedido que no sea solo a Buenos Aires sino que visitemos una provincia del interior”.

El presidente Alberto Fernández participó el viernes en Chile del acto de asunción del flamante mandatario de ese país, y definió su llegada a la presidencia chilena como una "expectativa para toda América Latina".

"Con el presidente tenemos una mirada común sobre muchos problemas y pensamos parecido", señaló Fernández en una renovada señal de acercamiento al país trasandino, tras la salida de Piñera del Palacio de La Moneda.



"Tenemos una enorme expectativa, tener un presidente de 35 años en América Latina es una gran expectativa", señaló Fernández y afirmó que es un mandatario que pone "en la mesa de debate lo que, tal vez, otros no ponen".

"Boric es un chileno que piensa en América Latina y eso nos pone contentos", ponderó el jefe de Estado argentino.