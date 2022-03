Desde Santa Fe

Después de 96 horas de paro y movilizaciones masivas en Santa Fe y Rosario, el gobierno de Omar Perotti formalizó ayer la propuesta salarial a los docentes, que es mejor a la que ya aceptaron los trabajadores estatales. Les ofreció un aumento del 46% en cuatro tramos, más clausula de revisión en setiembre –igual que a sus colegas del sector público-, pero agregó un plus por material didáctico de 6.000 pesos por cargo y sin tope horario (12.000 si desempeñan dos cargos) que sube un punto el tramo de marzo, que ya no sería del 22% (como los estatales) sino del 23%. El incremento se completará con tres cuotas de 8% en mayo, agosto y setiembre. “La propuesta aumenta en cinco puntos a la que rechazamos” el 26 de febrero, que era del 41,7% y “si se tiene en cuenta la suma por material didáctico, la mejora es de seis puntos”, dijo la secretaria general de Ctera y Amsafé Sonia Alesso, quien consideró la nueva oferta como “fruto de la lucha en unidad de la docencia”. “Indudablemente hay una mejora con relación al ofrecimiento anterior”, coincidió su colega de Sadop, Pedro Bayugar. Ya ayer a la tarde, Amsafé había arrancado con las asambleas departamentales y mañana, a las 11, en la asamblea provincial, definirá si acepta o no el aumento. El anterior fue rechazado con el 98% de los votos.

Alesso, Bayúgar y sus compañeros de los otros gremios docentes recibieron la nueva propuesta en la mesa paritaria, en un clima más distendido. Sus dos interlocutores del gabinete se encargaron de enfatizar el esfuerzo del gobierno de Perotti para superar el conflicto. “Es una muy buena propuesta”, dijo la ministra de Educación Adriana Cantero, quien les pidió a los docentes que la analicen con “tranquilidad” porque “supera a la paritaria nacional” (45,46%) y ubica “al salario docente en Santa Fe como el mejor en la región”. El ministro de Trabajo Juan Manuel Pusineri ratificó que la “premisa” del gobierno de Perotti en 2022 es la misma que en 2021, que los salarios docentes y del sector público “se ubiquen por encima de la inflación” interanual. “Esta propuesta lo garantiza”.

La líder de Ctera y Amsafé sugirió que la propuesta a los docentes es mejor a la que aceptaron los empleados públicos. “¿Ustedes querían una oferta diferenciada a la de los estatales, esta es igual, cómo la toman?”, la chicanearon.

-Tiene diferencias –respondió Alesso. “Aumenta el porcentaje del primer tramo con una suma para material didáctico que van a cobrar todos los docentes (6.000 pesos por cargo, 12.000 por dos). Incluye un incremento para los directores y supervisores que quedaron retrasados y mejora la relación de los catedráticos. Vamos a analizarla en las asambleas, se votará en las escuelas como siempre” y mañana, “miércoles se tomará una decisión”, explicó.

-¿Tienen una valoración de la propuesta? –le planteraon.

-La van a valorar los docentes. Aumenta en más de cinco puntos a la primera propuesta que rechazamos y son seis puntos de mejora, si se tiene en cuenta la suma por material didáctico.

“No hay dudas que el plan de lucha de Amsafé y Sadop para exigir una mejora y sostener que había plata para mejorar la propuesta hizo posible que estemos en otra situación”, siguió Alesso. “Estamos en un momento muy difícil. Todos sabemos lo que ha impactado la inflación. Me parece importante que se pueda discutir una revisión del aumento en el mes de setiembre y si es necesario, adelantar la discusión salarial. Algunos pedían cláusula gatillo. Este es un aumento que se otorga cada dos meses y mejora el nivel salarial”.

Cuando le pidieron precisiones, Alesso dijo que la suma por material didáctico aumenta en un punto el primer tramo, que se cobraría en marzo. El ofrecimiento del gobierno es 22%, pero si se suma el plus serían 23%. “Es una de las diferencias” con las otras propuestas en el sector público –puntualizó.

Bayugar coincidió que “hay una mejora con relación a la propuesta anterior” que también atribuyó al plan de lucha. “Después de las 96 horas de paro, hemos obtenido esta nueva oferta que los compañeros van a valorar” y “decidiremos si se acepta o se rechaza el miércoles o jueves”. “Si la propuesta satisface a los docentes, bienvenido sea, de lo contrario seguiremos en la lucha porque no nos queda otra alternativa”.

A la tarde, Amsafé publicó el acta de la “nueva propuesta paritaria” que consideró “fruto de la lucha en unidad de la docencia”. Y anunció que la asamblea provincial para resolver si se acepta o rechaza está prevista para mañana, a las 11.

El cargo testigo, que es el maestro de grado inicial (con Fondo de Incentivo Docente) percibirá en marzo 79.152 pesos, en mayo 83.939, en agosto 89.546 y en setiembre 94.744 pesos.