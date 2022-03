En el primer año de la carrera de medicina de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) se suscitaron reclamos estudiantiles respecto a irregularidades en las preinscripciones ya que hubo ingresantes que realizaron los trámites y no figuraban en el sistema. Además, señalaron que aunque no había examen de ingreso, se les impuso una materia bimestral que es eliminatoria y cumpliría dicha función.



Hubo al menos 6 mil preinscriptos y ahora quedan menos de 700 en el cursado. La vicerrectora de la UNSa, Graciela Morales, dijo que el recuperatorio se rindió el sábado pasado e indicó que faltó el 22% de 759 estudiantes que debían presentarse, al tiempo que aseguró que la Universidad intentó dar soluciones.



Morales dijo a Salta/12 que este sábado se tomó el recuperatorio del primer parcial y rendían solamente los módulos reprobados. Dichos módulos son química, matemática y física, biología y alfabetización académica, todos ellos forman parte de la materia Introducción a la medicina, de modalidad bimestral que es correlativa a las materias que siguen en el programa. Señaló que “El 22% no se presentó a recuperar, eran 759 estudiantes los que tenían que presentarse a rendir”, aseguró.



“Los docentes dos semanas atrás hicieron repaso para recuperación del parcial”, sostuvo la vicerrectora. Aseguró que los profesores recibieron personalmente a lxs estudiantes, les mostraron los parciales, los errores cometidos y controlaron el nivel de preguntas. “Con todo el apoyo que se les dio, tendrían que haber aprobado”, manifestó.



La vicerrectora aseguró que solucionaron los problemas de lxs estudiantes que presentaron “reclamos reales”. Uno de estos fueron los problemas de conectividad, dijo. “Se les dio lugar y se presentaron a rendir”, aseguró.



Lxs ingresantes protestaron el viernes en la sede de la UNSa denunciando irregularidades, y remarcaron que se les impuso una materia bimestral, "Introducción a la medicina", que funciona de "colador".



Lxs estudiantes venían reclamando, ya que pese a haber realizado las preinscripciones en los plazos correspondientes, luego en la Universidad no aparecían, como si no hubieran hecho el trámite. Morales dijo que luego les dieron la posibilidad a lxs estudiantes de presentar sus papeles para solucionar este problema. Indicó que hubo "900 reclamos" pero "solo 200 regularizaron su situación".

“A lo mejor no estaban convencidos”, manifestó la vicerrectora, que consideró que lxs estudiantes tienen incertidumbre respecto a seguir la carrera. “Quiero que quede claro que nunca tuvimos intención de dejarlos afuera”, afirmó.

Morales mencionó además que por la pandemia muchxs estudiantes cursaron en los colegios secundarios por zoom, "se dieron materias por aprobadas, sabemos que el paso de la secundaria a la universidad es difícil, hay que estudiar todos los días. Los estudiantes perdieron ese entrenamiento en la pandemia. La Universidad está haciendo lo posible, los docentes están capacitando".

Una de las estudiantas que estuvo en la manifestación el viernes, y pidió reserva de su identidad, cuestionó que desde la Universidad les digan que tienen "una mala base en el secundario", ya que consideró que la casa de estudios debería encargarse de nivelarlxs con idoneidad para que puedan rendir.



"Al examen de ingreso lo pusieron como la materia Introducción a la medicina que es bimestral, intensiva, dura dos meses, es promocional, para cursar las otras materias tenés que aprobarla sí o sí. Una semana antes nos dijeron cómo era el cursado. Iniciaron las clases en una plataforma (online), te daban videos de 30 o 40 minutos, te exponían los temas y te daban un trabajo práctico. Se rendían dos cuestionarios por día, los lunes y martes. Para biología te daban 15 minutos, el mismo día era para química, te daban 30 minutos para contestar", señaló la estudianta.

"Después se rendía matemáticas y alfabetización académica. A medida que iba avanzando el cursado iban reduciendo el tiempo para contestar", añadió la estudianta quien además consideró que las preguntas no eran sobre la base de lo que les impartían en las clases online y estaban "mal formuladas". "Se suponía que era sobre los contenidos que nos daban pero eran muy profundos los temas, las preguntas eran capciosas".

Para aprobar la materia de Introducción, lxs estudiantxs deben rendir 8 cuestionarios durante el cursado, 4 antes del primer parcial y los otros 4 en la segunda parte del cursado. Además deben aprobar los dos exámenes parciales para seguir en la carrera. La estudianta dijo que les exigían aprobar con 8 como nota mínima los parciales, mientras que los cuestionarios con 6. Al primer parcial lo no aprobó nadie, según las notas que ellxs tienen.



Además, la estudianta contó que durante el cursado al contestar los cuestionarios online, si querían corregir una respuesta no tenían la opción de volver atrás para hacerlo "si dudabas de la respuesta no podías volver atrás, si tardaste en responder te desaprobaban". "Había alumnos a los que (la plataforma) no les dejaba hacer el examen porque se les cerraba. Algunos chicos llegaron a tiempo al examen pero les marcaban que llegaron tarde. Desde la UNSa no solucionaron nada. No podías recuperar los cuestionarios", manifestó.

"No puede haber examen eliminatorio para poder cursar al carrera, el ingreso debe ser irrestricto", sostuvo la chica. Además, contó que en el Centro de Estudiantes de la carrera les dijeron que "no pueden aprobar la materia siendo preinscriptos", porque ni siquiera estan inscriptos. La joven destacó como llamativo que en el Centro de Estudiantes también les dijeron que no marcharán porque tendría más efecto una nota administrativa a las autoridades; dijo que se ofrecieron a hacerla y que ya la presentaron.



"El examen es imposible. Ingenieros me dijeron que hay que ser alumno universitario avanzado para resolver los ejercicios. Muchos chicos nos hicimos preparar en institutos, otros no pueden porque no tienen el recursos económicos. Los docentes dijeron que es imposible hasta para ellos resolverlo, te daban ejercicios complejos", sostuvo la estudianta, quien consideró que si más de 700 estudiantxs desaprobaron el primer parcial, esto muestra que hay una falla en la Universidad y en la formación que recibieron en este tiempo en que debían preparlxs para el examen.

"Hay chicos que tienen miedo. Hay comentarios de que hay represalias. Hay muchos chicos del interior que no pueden venir a apoyarnos, incluso de la UNSa dijeron que los iban a priorizar y no fue así. Algunos vinieron de Jujuy y de otros lugares", expresó.

"En el CIU nos enseñaron la vida universitaria, qué hay en la Universidad, cómo tramitar la (tarjeta de transporte) Saeta, hablaron del comedor; nos explicaron qué es la promocionalidad, los reglamentos, dónde quedaba cada facultad, qué era una regularidad. Pero nada referido a las materias que estamos teniendo. En otras carreras en el CIU te dan contenidos relacionados", manifestó la estudianta.

Dijo que incluso lxs profesores les dijeron en esa instancia que no se prepararan con docentes particulares, que allí lxs prepararían para el ingreso, pero lo hicieron "con videos de 45 o 30 minutos que no te servían, tenías que buscar por otros lados". La joven dijo que quieren que se conozca que les "están expulsando sin razón".

Otra estudianta B., dijo a Salta/12 que eran 6.000 ingresantes, luego en cursado hasta el cuarto cuestionario del cursado de Introducción a la Medicina 1.500 y hasta el primer parcial aseguró que eran 745 estudiantes, de lxs cuales no aprobó ninguno. "Salen a mentir que somos estudiantes regulares, cuando estamos preinscriptos. (El primer parcial) Eso fue un examen eliminatorio. Dijeron (desde la Universidad) que nosotros decidimos abandonar la carrera. Nos estan haciendo creer que somos nosotros los inútiles y no es así", expresó.

La joven B. explicó que ella no pudo rendir el primer parcial porque quedó libre en el cuarto cuestionario del cursado. Dijo que está segura de que contestó bien, pero la desaprobaron. Afirmó que le bajaron la nota. Contó que para los primeros dos cuestionarios les dieron al menos una semana en que debían estudiar y rendir, pero en el cuestionario 3 y 4, "nos fulminaron, tuvimos que estudiar un montón. Al momento nos subieron otra clase, y nos dijeron que al día siguiente teníamos que rendir. Eso no se estudia en un día", manifestó. Después "nos dieron un día para el parcial del sábado, el 26 de febrero, fue tanto que muchos se estresaron, lloraban porque sentían que no podían".

"Ellos te enseñan una cosa y te toman otra", aseguró la joven. Además dijo que no es cierto que lxs profesores les den explicaciones de por qué lxs desaprobaron "dicen que nos muestran los parciales pero ni siquiera explicaron por qué estaban mal, no dejaron anotar los problemas para practicar en su casa, ni que les saquen fotos. No les explicaron los exámenes. No permitían llevar nada escrito", señaló.

La joven sostuvo que lxs docentes "tienen el descaro de decir que son de un nivel superior" pero aseguró que se equivocaban en clase.

La estudianta dijo que a varixs de sus compañerxs les dieron primero una nota de los cuestionarixs y luego se la bajaron. "Varios chicos tuvieron notas injustas, los docentes no las quieren corregir", señaló. Ahora esperan los resultados en general de lxs estudiantes que pudieron rendir el recuperatorio, para decidir qué medidas tomarán.