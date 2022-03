Bombardeos y toque de queda en Kiev

Ataques al amanecer en Kiev causaron la muerte de cuatro personas en un edificio de 15 plantas del distrito de occidental de Sviatoshin y un herido en otra zona más céntrica, Podil, dijeron los servicios de rescate.

"Todo tembló con fuerza. Me levanté, mi hija corrió y me preguntó: '¿Estás viva?' Pero en una de las habitaciones no podíamos sacar a mi yerno y a mi nieto, así que rompimos las puertas y pudieron salir", relató Lyubov Gura, de 73 años, que vivía en el piso 11.

En la víspera, en el límite noroeste de la capital, Pierre Zakrzewski, camarógrafo de Fox News, murió, y la ucraniana Oleksandra Kuvhisnova que iba con él murieron, y su colega Benjamin Hall resultó herido, según la cadena estadounidense y medios ucranianos.

Parcialmente rodeada, Kiev vive un "momento peligroso", declaró su alcalde Vitali Klichkó, que decretó un toque de queda de 35 horas a partir de las 20H00 (18H00 GMT) en la ciudad, de la que se ha marchado la mitad de sus 3,5 millones de habitantes.

Esto provocó grandes colas en supermercados de personas para comprar reservas de comida. "Aguantamos el golpe", dijo uno de ellos, Vlad Volodko, de 26 años.