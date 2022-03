El seleccionado argentino Sub 17 dirigido por Pablo Aimar cerró este miércoles su primera serie de amistosos con triunfo ante Uruguay por 3 a 2 en el predio de la AFA en Ezeiza.

Luego de la victoria del martes ante Estados Unidos por 2 a 1 que también sirvió para estrenar el equipamiento VAR que se utilizará en el país, el equipo de Aimar volvió a jugar por la mañana y se impuso con goles de los juveniles de Vélez Alejo Sarco, en dos oportunidades, y Gianluca Prestiani.

El partido fue nuevamente televisado en directo, en esta ocasión por la señal IP, y el segundo gol de Argentina, convertido por Prestiani, fue rápidamente viralizado en redes sociales por la gran jugada previa que armaron entre Gorosito, Echeverri y Sarco, quien finalmente asistió a su compañero velezano para el 2 a 1 parcial.

Aimar alineó a Franco Yenerich (Talleres); Dylan Gorosito (Boca), Tobías Palacio (Argentinos), Facundo González (River), Octavio Ontivero (Lanús); Lucas Ramos (Rosario Central), Camilo Rey Domenech (River), Kevin Gutiérrez (Rosario); Claudio Echeverri (River), Prestiani y Sarco.



En el predio también estuvieron presentes el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el entrenador de la Sub 20, Javier Mascherano, para observar el partido arbitrado por Pablo Echavarría y con Hernán Mastrángelo y Diego Romero en el VAR.

El Sub 17 no tenía competencia oficial desde noviembre de 2019 cuando fue eliminado por Paraguay en octavos de final del Mundial de la categoría disputado en Brasil. En ese plantel estuvieron jugadores como Exequiel Zeballos y Cristian Medina (Boca), Alan Velasco (ex Independiente), Kevin Lomónaco (Lanús) y Juan Sforza (Newell's), entre otros.