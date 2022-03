"Claramente nos enfrentamos en Rosario a un nivel de empresas delictivas de un nivel de complejidad muy importante y con nexos con funcionarios que hace difícil de poder establecer a los responsables, que es lo que hay que atacar, porque sino nos quedamos peleando contra el narcomenudeo y no llegamos a nada". La afirmación pertenece al fiscal federal, Fernando Arrigó, quien lleva adelante la acusación en el juicio a Esteban Lindor Alvarado, por un cargamento de casi 500 kilos de marihuana detectados en un camión en Río Negro, a finales de 2017. El funcionario federal destacó también el nivel de complejidad de la organización, con sociedades, bancos nacionales y extranjeros y testaferros. Y dejó sentada posición frente al fenómeno narcocriminal en la región: "Lo que pasa en Rosario es de las peores situaciones que ocurren en la Argentina, por la violencia que se ejerce en el narcotráfico".

“Esta causa es muy compleja porque tiene aristas que la hacen muy particular en relación a otras en las que actué -admitió-. La organización de Alvarado es la más compleja que he visto. Me recuerda a causas de ingeniería financiera con testaferros, a las que incluyen bancos y conexiones al extranjero. Nunca había visto una causa así”.

“Nos enfrentamos en Rosario a empresas delictivas de gran nivel de complejidad, con funcionarios bastante importantes implicados, todo lo cual hace muy difícil establecer los responsables, pero ahí es donde hay que atacar”, determinó el fiscal.

-¿Cómo definiría la causa?

-Es una causa muy compleja, y la hace muy particular con relación a otras, en general desde las intervenciones telefónicas y el modus operandi difiere con el resto justamente de otros hechos ventilados y realizados en el juicio a lo largo de estos cuatro años en los que estoy en mi función de fiscal de juicio.

-¿Qué es lo distintivo de Alvarado?

-La presencia de testaferros y el entramado económico de empresas y sociedades. No he visto otra causa así en esta jurisdicción, la profundidad del manejo de los fondos. En el resto de las causas que normalmente vemos, hay una persona que es la que da las órdenes , que dice dónde se vende la droga y cuáles son los bunkers, o si hay que abastecer a tal o cual, así como el precio. Pero en esta causa de Alvarado la gran diferencia es el entramado económico que funciona para manejar el dinero gestado de ese modo. Lo importante será ver quién está detrás de esas empresas, que vale aclarar seguramente se ventilara en otra causa por lavado de activos que merced a un convenio quedó en el fuero provincial.

Arrigó también es contundente al hablar de la "complicidad de funcionarios con Alvarado, pruebas que surgen de las mismas declaraciones del imputado. Esto complica la investigación porque cuando un fiscal descubre el plan criminal, siempre se llegaba tarde, o no estaba la droga porque estaban avisados, y después cuando se llega a juicio se hace bastante complejo. Todo esto lo estamos analizando para el alegato final".