La fiesta de San Patricio se celebra cada 17 de marzo en conmemoración del santo patrono de Irlanda, quien vivió en el siglo V y dedicó su vida a difundir el cristianismo. Como cada fecha y evento, es una gran oportunidad para lucirse con los memes, aunque en este caso también con las playslists musicales ideales para festejar.





Música para Spotify

En Spotify se puede encontrar una lista de reproducción con música típica para festejar San Patricio en un Pub. La playlist justamente se llama Saint Patrick´s Day in the Pub, y cuenta con canciones de bandas irlandesas o de inmigrantes irlandeses de otros países, como Inglaterra y Estados Unidos. Tiene temas de grupos como "The Dubliners", "Dropkick Murphys" y "The Pogues", entre otros.

Otra playlist ideal para la fecha es Saint Patrick´s Day Irish Party, con bandas como "Patricks", "The Rumjacks" y "The Mahones", entre otras. Es de música irlandesa, especialmente enfocada en la festividad.





Memes









