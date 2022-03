El presidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías, Alberto Williams, afirmó que "los precios de la carne están tremendamente elevados", y consideró que "lo más lógico sería que se exporte lo que sobra una vez cubierto el mercado interno".

Las declaraciones del directivo aparecen luego de que la Secretaría de Comercio Interior intimara a las empresas integrantes del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentina (ABC) a mantener el "adecuado cumplimiento del abastecimiento" del plan Cortes Cuidados. La oficina que dirige Roberto Feletti advirtió a los exportadores que si no cumplen dicho acuerdo, se le aplicarán las sanciones previstas en la Ley de Abastecimiento, que contempla multas, clausura del establecimiento y decomiso de mercaderías y productos de la infracción.

"En 2008 el Gobierno tenía este problema, no hallaba el camino para desacoplar los precios internacionales de los internos. Hoy tenemos el mismo problema, que va seguir existiendo mientras se exporte lo que no se debe exportar. Los precios están tremendamente elevados, no están al alcance del consumidor y van subiendo permanentemente. El precio está desubicado y prueba de esto es que las carnicerías prácticamente no están trabajando, recurren al pollo, algún preparado, pero es muy poquito la que se vende", dijo el titular de la Asociación de Propietarios de Carnicerías en declaraciones radiales.

Además, Williams recordó que "el Gobierno tiene un acuerdo con los siete cortes exportadores, cosa que tampoco a las carnicerías le llega", y remarcó que "ahí tenemos una competencia muy desleal porque los supermercados, que tienen 50 mil productos, a su vez le agregan un producto más barato y mejoran su posición".

Según los últimos datos del Indec, el kilo de asado está 917,90 pesos el kilo, mientras que en febrero de 2021 estaba 585,50 pesos, lo cual implica un aumento anual del 56,8 por ciento. En el caso de la carne picada común, los precios pasaron de 327,65 pesos a 538,25 pesos en el último año, una suba del 64,3 por ciento.