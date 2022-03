Lollapalooza Argentina regresa hoy, tras dos años de pandemia. Así que esta edición será una ensalada de emociones: alegría, miedo y expectativas. Sin embargo, no hay que olvidar que, por más que el mundo está cerca de la endemia, la Covid 19 sigue dando vueltas y haciendo daño. Por eso se pedirá el esquema de vacunación completo para los mayores de 13 años que asistan al Hipódromo de San Isidro. También vale la pena advertir, para los que tienen su entrada y aún no se enteraron, que a causa de esta circunstancia global tres artistas importantes anunciaron el martes pasado que se bajaban del festival. Y vaya que es una terna atractiva y hasta condicionante. Comenzando por Jane’s Addiction: nada menos que el grupo que comanda el creador del Lolla, Perry Farrell.

Además de los iconos californianos del rock alternativo, la banda australiana King Gizzard & The Lizard Wizard es otro de los números que entró en la lista de las cancelaciones, lo que es toda una pena para sus seguidores en el país (la mayoría del universo indie y afines a Tame Impala), pues se trató de la vez que más cerca estuvieron de debutar en la Argentina. Si bien en estos dos casos sus ausencias se produjeron porque integrantes de sus respectivos equipos de trabajo se encuentran afectados por el coronavirus, según lo que comunicó la organización del festival, lo de C. Tangana fue distinto. El autor de El madrileño, uno de los mejores discos de 2021, decidió no venir por "razones logísticas", sin especificar muy bien a qué se refería. De todos modos, auguró un pronto regreso a esta orilla del Río de la Plata, porque no era la primera vez que iba a venir a Buenos Aires. A diferencia de Two Feet y de la hermana de Miley Cyrus: la DJ Brandi Cyrus, sendas desafectaciones recientes del Lollapalooza.

Esta será un poco la dinámica que le tocará en especial a los grandes eventos masivos, de ahora en más, de manera que hay que ir acostumbrándose. Desde la organización de Lollapalooza se sugiere el uso de barbijos y se insta a evitar las zonas de mayor concentración. Amén de eso, las recomendaciones no difieren de las de años anteriores: hidratarse, buscar un punto de encuentro si alguien del grupo de amigos y amigas se pierde, y cuidar pertenencias personales. Los colectivos que funcionan por la zona trabajarán toda la noche, al igual que el servicio nocturno del tren Mitre.

Hoy, mañana y el domingo, se darán puertas a partir de las 11:30 de la mañana en tres accesos del Hipódromo de San Isidro: esquina Santa Fe y Márquez, Márquez 900 (entrada Paddock) y Márquez (entrada oficial). También habrá estacionamientos en las esquina de Santa Fe y De Unidad Nacional, y Márquez y Fleming (ambos cuentan con ingresos para personas con discapacidad). Quienes ya adquirieron sus entradas, podrán encontrar en el interior del sobre un instructivo que explica su funcionamiento. Aparte de servir para el ingreso, la pulsera está apta para el Lollacashless (sistema que permite cargar dinero en la pulsera, adquirir productos gastronómicos y comprar merchandising en el festival). Es el único medio de pago habilitado en el Hipódromo de San Isidro, en tanto que en la app del festival, LollapaloozaAR (disponible en IOS y Android), están el mapa y line up del evento.

Como las entradas están agotadas, los tres días del festival se podrán ver en vivo por Flow. A propósito de eso, para quienes estén en casa o en el predio, la primera fecha podría recordar a la última que se hizo, pero por el fenómeno climatológico. Si bien está pronosticado lluvia para hoy, se espera que no sea igual a la de la jornada definitiva del evento en 2019, en la que Pearl Jam, The National y David Byrne, por ejemplo, no pudieron actuar. Entre los shows internacionales de esa jornada destacan los de Miley Cyrus (escenario Flow a las 22:15) y A$AP ROCKY (21 hs en el Samsung). Aunque este Lollapalooza estará minado por los actos nacionales, de lo que da fe Wos (18 hs en Flow), Louta (15:30 en Samsung), Duki (19 en Samsung), Bizarrap (23:44 en Samsung), Natalie Pérez (en Alternative las 14:15) y Airbag (en Alternative a las 20).

En tanto que el sábado, El Mató a un Policía Motorizado (a las 16), Nicki Nicole (18) y The Strokes (22) despuntan en el escenario Flow. Girl Ultra (13:30), LP (18) y Jack Harlow (22) esteralizarán el escenario Alternative. Y Dillom (17:30) y Alesso (22:30) lo harán en el Perry’s. El último día, al tiempo que el Kidzapalooza se despide, estará más movido con las performances de Simona (12:45), Emmanuel Horvilleur (17:15) y L-Gante (19:15) en el Alternative. Saramalacara (14:45), Acru (17:45) y Channel, al igual que el canadiense Kaytranada (23 hs), la romperán en el Perry’s. Un rato antes, Tiago PZK (18:15), Babasónicos (20:15) y Martin Garrix (23:30) amenizarán el Samsung. Durante ese día, los locales Las Ligas Menores (15:15), los ingleses Idles (17:15) y Foo Fighters (21:30) le inyectarán indie, post punk y rock a esta vuelta del Lollapalooza. Una tradición que se extrañaba.