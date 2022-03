¿Por qué dependemos de una decisión arbitraria, injusta y discriminatoria? ¿Cuál va a ser nuestro futuro? Esas son algunas de las preguntas que hoy rondan entre las jugadoras del equipo de fútbol femenino de Talleres de Córdoba. Es que se suma un nuevo día desde aquel 21 de febrero de 2021, cuando la Liga Cordobesa de Fútbol (LCF) impuso una sanción que inhabilitó a "Las Matadoras" para continuar compitiendo de manera oficial.

El origen del conflicto

Para entender es necesario remontarse a una disputa protagonizada por la LCF y el Club Atlético Talleres a propósito del pago (o no) del porcentaje correspondiente a las transferencias de diversos futbolistas tales como: Andrés Cubas, Guido Herrera, Facundo Medina, Leonardo Godoy y Guilherme Parede.

A raíz de ese conflicto, la "T" se vio inhibida por la LCF, impidiendo asimismo el fichaje de las futbolistas y la confección del carnet necesario para disputar el torneo.

De este modo, con el certamen en marcha y sin carnet en mano, el equipo femenino se vio obligado a solicitar la postergación de los encuentros hasta tanto se encontrara solución. Para el momento de la presentación la situación se agravó debido a que muchas de las jugadoras del plantel dieron positivo de Covid; desde el club enviaron una nota a la LCF informando la situación pero la Liga no dio vista.

Frente a la inevitable ausencia de las deportistas en tres partidos, las autoridades de la Liga Cordobesa decidieron imponer una sanción máxima: "Eliminar el fútbol femenino de Talleres de la liga e inhabilitarlo por tres años". Sí, tres años sin competencias oficiales.

Ni en la LCF, ni en el torneo de AFA

En busca de una alternativa que les permita continuar en actividad, el club empezó a gestionar las solicitudes correspondientes para que las Matadoras pudieran participar en la categoría C de AFA, cuyo inicio está previsto para las próximas semanas. Sin embargo, según informaron las jugadoras, la Liga Cordobesa decidió rechazar el pedido, ya que al no participar de esa liga no tiene autorización para hacerlo en otros torneos, por ser un club indirectamente afiliado a la AFA.

Desde Talleres informaron que la Justicia de Córdoba falló a favor del argumento del Club: Inspección de Personas Jurídicas declaró que las sanciones son irregulares por incumplimiento del propio Estatuto de la Liga.

Del lado de la LCF, su presidente Alejandro Fernández expresó que Talleres debe cumplir con la sanción, amparado por resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). La noticia se difundió a fines de febrero: “El Tribunal Arbitral del Deporte resuelve rechazar la solicitud de medidas provisionales presentada por el Club Atlético Talleres el 29 de noviembre de 2021 en el procedimiento TAS 2021/A/8476 Club Atlético Talleres c. Asociación del Fútbol Argentino; y Liga Cordobesa de Fútbol”.





Un baldazo de agua fría

Flor Pianello juega al fútbol desde que tiene uso de razón; acompañaba a su papá los sábados a los torneos del barrio con sus amigos y a los 14 años se mudó con su familia de Paraná a Córdoba. En 2016 se decidió a entrenar y hace 7 años que está en la T, con un paso por el fútbol de AFA. “Talleres es mi segunda casa, las Matadoras son mi familia, paso muchas horas en el club hace un montón de años y quiero que todo esté bien”, dice la delantera del equipo que viene de sufrir los avatares de una pandemia que les hizo perder un año de competencia oficial.

“La calidad humana del grupo hizo que cada día, cada entrenamiento sea llevadero, jamás dejamos de creer y querer lo mejor para Talleres. Así fuimos caminando el 2021, finalizando y coronando con la noticia de que íbamos a competir en AFA para el 2022, eso nos llenó de energía y sueños. Luego de un año durísimo, entre todas nos miramos y dijimos que había valido la pena”, recuerda citando una imagen imborrable, la de un abrazo entre risas y llantos con Yamila Cazón, capitana eterna de las Matadoras. “Hace muchos años venimos luchando en Talleres para conquistar espacios, esto era un premio a esa lucha y esa perseverancia de tanto tiempo. Además, es nuestro mayor sueño jugar en AFA, con la camiseta que amamos y juntas. Así comenzamos el año súper ilusionadas y metidas. Hace 2 meses que no paramos de entrenar ni un día”. Lo que ocurrió fue un baldazo de agua fría: primero, la carta formal desde AFA confirmando la participación de Talleres en el torneo y a los pocos días, la negativa de la Liga Cordobesa. “Así quedamos en este tire y afloje político/administrativo. Y nuestros sueños, nuestro esfuerzo y todo lo que estamos haciendo para llegar de la mejor manera, se ve manoseado y pisoteado”.

La campaña

La consigna #MatadorasalaCancha comenzó a sonar cada vez más fuerte en las distintas redes sociales, pero el pedido de las jugadoras es desoído en medio de una disputa interminable entre el club y la Liga. Y si bien esta última se mantiene firme en la determinación de la suspensión de las Matadoras, a propósito de la campaña en medios, emitieron un comunicado informando que no recibieron ningún pedido de autorización para que la plantilla femenina del club cordobés pueda participar del torneo de la Primera C, requisito indispensable para que AFA autorice la participación de un equipo indirectamente afiliado en sus torneos.

Mientras tanto, las Matadoras esperan el fin de una disputa que adicionalmente ha generado una demora considerable de la competencia para los demás equipos que integran la categoría: la Primera C del fútbol femenino de AFA ha dilatado su inicio con la esperanza de que la resolución de este conflicto llegue más temprano que tarde.

*Romina Sacher.