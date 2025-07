Este miércoles por la mañana la Cámara Criminal y Correccional de 7º Nominación de Córdoba capital dio a conocer los fundamentos de la sentencia a prisión perpetua para Brenda Agüero, la enfermera culpable del asesinato de bebés en un Hospital Materno Neonatal. También se dieron explicaciones sobre las condenas a otros ex funcionarios y respecto a las absoluciones, entre las que se destaca la del ex ministro de salud provincial, Diego Cardozo.

"Cuando Brenda Agüero dejó de asistir al hospital cesaron los hechos", expresaron desde el tribunal para respaldar la condena a la enfermera, que fue sentenciada por la votación de la mayoría como culpable de homicidio insidioso de cinco bebés, sumado a la tentativa de homicidio de otros ocho recién nacidos.

Los fundamentos

El voto mayoritario fue redactado por el juez José Daniel Cesano y apoyado por la vocal Laura Huberman y por otros cuatro miembros del jurado popular. "Existe una pluralidad de indicios unívocos que permiten inferir con certeza que la acusada Agüero fue la autora de los procedimientos insidiosos que causaron la muerte de los cinco bebés fallecidos" argumentaron, a la vez que la ubican como la atacante de los ocho pequeños que sí lograron salvarse.

En otros fragmentos explicaron la pena máxima para Agüero debido a que era la única persona presente en el momento en el que se produjeron los 13 ataques en total, y en 11 de ellos tuvo contacto directo con las víctimas. Además, en varios de estos episodios fue ella la que dio el aviso de las desmejoras en los recién nacidos, en algunos casos incluso antes de que los bebés presentaran los síntomas que aparecieron más tarde.

En tanto, en la sala de botiquín donde se desempeñaba la enfermera, hallaron cuatro lapiceras de insulina y varias ampollas de potasio, medicación que en el hospital no se aplicaba de esa forma y que fue encontrada en todos los bebés atacados.

Por otro lado, el Tribunal también hizo énfasis en que la acusada tenía rasgos narcicistas y omnipotentes, y en que tenía intenciones de mudarse a otra provincia una vez que comenzó a avanzar la causa en su contra. Por lo tanto, la mayoría del Tribunal comprendió que "esta pluralidad de indicios permiten destruir el principio jurídico de inocencia" para determinar que "la autora de los trece sucesos fue Brenda Cecilia Agüero".

En contrapartida, la minoría que votó por absolver a la enfermera afirmó que "algunos hechos no existieron, mientras que en otros casos no logró probarse la participación de la imputada".

Más condenas y absoluciones

Además de Brenda Agüero, otra decena de funcionarios locales, directores y trabajadores del hospital fueron acusados e investigados por el hecho de los ataques contra los recién nacidos en la ciudad de Córdoba.

Liliana Asís, la ex directora del centro de salud, fue sentenciada a cinco años de prisión y a cuatro de inhabilitación especial tras ser encontrada culpable de encubrimiento agravado y omisión de deberes. Asís podrá permanecer en libertad bajo caución de 35 millones de pesos hasta que su sentencia quede firme.

La ex jefa de Neonatología, Marta Gómez Flores, también recibió cinco años de cárcel y cuatro de inhabilitación por los cargos de encubrimiento agravado y falsedad ideológica. La misma suerte corrieron Adriana Moralez, del Comité de Seguridad del Paciente, y Alejandro Escudero Salama, ex subdirector administrativo, solamente por encubrimiento agravado. El ex secretario Pablo Carvajal también incurrió en el delito de encubrimiento calificado y recibió cuatro años de prisión y otros cuatro de inhabilitación, aunque quedó libre bajo condiciones judiciales.

La diferencia entre las penas de los cinco sentenciados se basa en que los primeros cuatro conocieron lo sucedido a principios de mayo de 2022, mientras que Carvajal recién descubrió los hechos el 7 de junio de aquel año en una reunión con las autoridades del Hospital Neonatal Maternal. Sin embargo, al explicar sus condenas, el Tribunal destacó que "conocieron el carácter delictivo de los fallecimientos y las descompensaciones" pero aún así "ocultaron su origen criminal".

Otros cinco acusados fueron absueltos debido a la insuficiencia probatoria en su contra. Quienes se vieron beneficiados por la decisión judicial fueron el ex Ministro de Salud provincial, Diego Cardozo; el ex director de Legales del Ministerio, Alejandro Gauto; la ex subdirectora administrativa del hospital, Claudia Ringelheim; la ex jefa de Enfermería, Alicia Ariza; y la actual médica del Neonatal, María Alejandra Luján.

Respecto a Cardozo el jurado popular mencionó que, al enterarse de los ataques en el centro de salud, el Ministro provincial de Salud "inmediatamente dio directivas operativas e institucionales": intervino el hospital, separó a quienes trabajaron en los casos sospechosos, inició un sumario administrativo y ordenó un seguimiento de los casos judicializados. De esta forma, confirmaron, "no volvieron a suceder hechos en el hospital".