Por mayoría, con cinco votos en contra, la Cámara de Diputados de Salta aprobó el proyecto de Ley que aprueba los términos del consenso fiscal 2021, que firmó el 27 de diciembre pasado el gobernador Gustavo Sáenz con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y que reemplaza al pacto fiscal actualmente suspendido que data del año 2017.

La discusión entre los legisladores del oficialismo y de la oposición se centró en la posibilidad de que se habilite un incremento impositivo en algunos tributos provinciales, así como la creación de un nuevo impuesto.

En ese sentido la diputada Patricia Hucena puntualizó que el dictamen que obtuvo el visto bueno explicita en un párrafo del primer artículo que se sostendrán las alícuotas vigentes durante el período 2021.

El temor surge a partir de que en el pacto firmado en el 2017 por las anteriores administraciones, tanto nacional como provincial, se establecía una escala de índices máximos en las alícuotas para unificar todos los distritos, que fue aprovechado en algunas provincias, entre las que estaba Salta, para elevarlas hasta esos topes con la promesa de que en los próximos cuatro años se bajarían paulatinamente tal como lo establecía el acuerdo.

Finalmente eso nunca sucedió ya que por la crisis económica de ese momento, Nación se vio obligada a suspender el pacto en los años sucesivos y de esta manera se consolidaron las subas que se dieron en el 2017.

Igualmente para la diputada Cristina Fiore, el pacto anterior “fijaba un horizonte”, que después no se pudo llevar a adelante, pero consideró que se trataba de una planificación a largo plazo. Por el contrario, opinó que el nuevo pacto hace desaparecer ese horizonte y a cambio no deja nada planificado.

La representante del Partido Renovador, señaló que muchos impuestos no se subirán por una decisión del Ejecutivo, pero también porque alcanzaron el límite máximo que el Pacto lo permite, y si bien dijo confiar en la buena fe del gobernador Sáenz, que adelantó que no lo haría, remarcó que ahora la provincia tendrá la potestad de crear un impuesto a la herencia. “Supuestamente no se hará, pero la posibilidad queda latente”.

A lo que Socorro Villamayor le señaló que "se quede tranquila" porque para que eso suceda debe discutirse previamente en la Legislatura.

Algo en lo que coincidió el integrante del Frente de Todos, Franco Hernández, quien aseguró que el gobernador “no necesita de ningún pacto fiscal para subir los impuestos, sino que lo puede hacer mediante una Ley”.

Igualmente para el legislador, el pacto representa “una discusión recaudatoria”, que pone el eje en la mejora de los cobros de AFIP y Rentas, para reducir la evasión. Una de esas medidas es el intercambio de información entre ambas agencias de recaudación.

Un detalle en el que puntualizaron varios legisladores es que si bien no subirían nuevas alícuotas, está la posibilidad que se modifiquen y tiendan a unificarse a nivel nacional los criterios para las valuaciones de los inmuebles y de los automóviles, por lo que indirectamente podría eso derivar en un incremento impositivo al aumentarse la base imponible, ya que hoy, por ejemplo, el impuesto inmobiliario está relacionado con el valor de la propiedad.

Reclamos, interpelación y pedido de renuncia para Esteban

Los reclamos de los diputados por falencias en el sistema de salud, principalmente en el interior, son recurrentes en el segmento de manifestaciones, pero ayer apuntaron directamente contra el ministro Juan José Esteban, al que llegaron a sugerirle su renuncia y adelantaron intentarán que sea interpelado en la Cámara Baja.

Así lo indicó Jorgelina Juárez,que puntualizó en la mala situación que vive el departamento de Orán, “que entiendo es similar en todo el norte”. Y se refirió a que en el hospital San Vicente de Paul este fin de semana se mojaron equipos electrónicos muy valiosos, por una rotura de un caño, “que deja en evidencia el deterioro que tiene el hospital, por el que venimos reclamando insistentemente ante la indiferencia del ministro”.

“Entonces, una vez más me manifiesto para exigirle a Esteban que dé soluciones, y no hablo solo de la ciudad de Orán, sino también de Pichanal, porque también el fin de semana una joven debió ser trasladada al hospital de Orán con una tijera incrustada en el brazo porque no hay traumatólogo, pero una vez allí también debió esperar horas hasta que fue atendida porque tampoco había un especialista”.

Después contó que el hospital de Pichanal se quedó sin gerente ya que fue trasladado a Embarcación, pero aún no se define quien quedará en su reemplazo, lo cual calificó como una improlijidad.

“Cuando nos manifestamos para decir que no hay profesionales es verdad, y los pacientes deben esperar horas en las guardias, por eso pedimos que el ministro se haga presente en el departamento y dé soluciones, y si no está a la altura que renuncie”.

Y adelantó que presentó con su bloque del Frente de Todos un proyecto para que sea interpelado en Diputados, “porque no vamos a soportar su indiferencia y su falta de respuesta ante la grave situación que vivimos en Orán”.

Los dichos de Juárez en cierto punto fueron ratificados por la oficialista Gloria Seco, que señaló también la falta de médicos en Orán, y consideró que además existe poca empatía de los profesionales que trabajan en esos nosocomios. “Si bien Esteban señaló que no existen guardias pasivas en la provincia, le garantizó que en Orán sí las hay, y pido una solución al respecto”, concluyó.

Finalmente Gladys Paredes, luego de exigir al ministerio de Educación que aplique la enseñanza de Educación sexual en los colegios, se refirió también a la falta de respuesta sobre el pedido de recursos humanos, medicamentos y ambulancias en los hospitales del departamento San Martín.

Para lo cual pidió “un cambio de las estructuras sanitarias que datan de 1996 y son totalmente desfasadas en cuanto a la cantidad de población que actualmente hay en el departamento, por lo que en la medida de que no se las modifiquen no se producirán vacantes, y si no hay vacantes no habrá nombramientos”.