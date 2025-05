La esperada serie ficcional sobre la vida y obra de Carlos Saúl Menem deberá esperar más de la cuenta para poder ver la luz en la plataforma Prime Video. Enredada en la Justicia como en su momento lo estuvo el ex presidente con las distintas causas en las que fue procesado, el estreno de la serie Síganme fue suspendido por razones judiciales. El juez civil Carlos Goggi ordenó la suspensión del estreno y de cualquier tipo de difusión de la serie en la que Leonardo Sbaraglia se pone en a piel del ex presidente de la Nación. La medida cautelar fue dictada por el magistrado en la causa por la sucesión de los bienes de Menem, que tiene en un fuerte conflicto a Zulemita Menem y a Carlos Nahir Menem, dos de los hijos del ex presidente fallecido en 2021. El estreno de la serie, cuyo primer tráiler se conoció en 2024, estaba pautado para este año.

El pedido fue realizado por los abogados de Nahir Menem, al cual dio lugar el juez Goggi. La razón fue que los letrados no pudieron nunca acceder a contrato alguno ni a los detalles mediante los cuales Zulemita habría cedido los derechos para el uso del nombre y la imagen del ex presidente a los fines de la producción de la serie. El abogado Pablo Vidal Taquini, en representación de Nahir, afirmó que su defendido nunca dio consentimiento alguno para hacer una serie sobre su padre, por lo que solicitó la información en reiteradas oportunidades y nunca obtuvo respuesta. Claxson Argentina S.A. y Yulgok Media son las productoras detrás de la realización de Síganme.

Como los derechos de imagen son plausibles de recibir regalías para la realización de obras artísticas, y en tanto Nahir es heredero legítimo de Menem, el juez Goggi les informó a Claxson Argentina S.A., Yulgok Media de Argentina, Amazon Prime Video y a Mariano Varela, productor y creador de la serie, la decisión de “suspender” el estreno y cualquier tipo de difusión de Síganme, ya sea en el país como en el exterior. Se trata de una medida momentánea, hasta tanto se informe bajo qué condiciones y quién cedió los derechos para realizar la serie filmada en 2023. Además de Sbaraglia (Menem), participan Griselda Siciliani (Zulema Yoma), Agustín Sullivan (Carlos Menem Junior), Cumelén Sanz (Zulemita) y Campi (Domingo Cavallo). Juan Minujín, Marco Antonio Caponi, Jorgelina Aruzzi, Violeta Urtizberea y Alberto Aajaka completan el elenco de la serie escrita por Mariana Levy, Guillermo Salmerón, Silvia Olschansky y Luciana Porchietto.

"Es un relato ficticio de la vida de Carlos Menem y su primera presidencia, pero también una forma de redescubrir la sociedad argentina de los años 90. Desarrollar la serie fue como subirse a una montaña rusa para afrontar una década crucial que, hasta hoy en día, sigue generando devoción y rechazo en partes iguales", había afirmado Mariano Varela al momento de anunciar el comienzo de una producción ahora frenada.