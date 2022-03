La Legislatura porteña hizo una sesión especial por el 24 de marzo donde la mayoría de los bloques coincidieron en un repudio al terrorismo de Estado y al golpe de 1976. Todos apoyaron la iniciativa, con la única excepción del bloque de Libertad Avanza, que responde a Javier Milei, y de Republicanos Unidos, de Ricardo López Murphy.

Ambas bancadas ensayaron una avanzada negacionista en la sesión. No faltaron las planteos de "contar la historia completa", ni las referencias a los "excesos de la represión" y a la "subversión". No tuvieron apoyo de otros sectores, pero es la primera vez en muchos años que un grupo político con representación parlamentaria busca quebrar uno de los consensos democráticos.



La sesión especial había sido convocada para conmemorar el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. El objetivo, simple, era aprobar una declaración que “rinde homenaje a las y los 30 mil detenidos desaparecidos” durante la última dictadura. Pero no fue tan simple.

La declaración fue aprobada por los integrantes del larretismo (Vamos Juntos), de UCR Evolución, del Frente de Todos y del Partido Socialista. No estuvieron los tres legisladores del FIT, que dejaron una nota explicando la "incompatibilidad horaria" con las marchas de las que pensaban participar.

Los bloques de Milei y López Murphy

Hubo dos bloques que se opusieron al homenaje a los desaparecidos: fueron los de Libertad Avanza (referenciado en Milei) y Republicanos Unidos (que tienen como líder a López Murphy). Quedaron en franca minoría frente a los votos de radicales, peronistas y PRO, pero no por eso dejó de ser notorio su negativa a condenar el terrorismo de Estado.



El texto que rechazaron, consensuado por todos los otros bloques, rendía homenaje a los 30 mil detenidos-desaparecidos y reafirmaba el compromiso con la "localización de las víctimas del plan sistemático de apropiación de menores" y "la defensa irrestricta de los derechos humanos".



La iniciativa original provino de la legisladora y nieta recuperada Victoria Montenegro, quien relató su historia: "Esa dictadura desapareció a miles de militantes políticos, entre ellos mi mamá (Hilda Torres), mi papá (Roque Montenegro), mi tía (Juana Torres), mi tío (Pedro Torres). Yo fui una beba de 13 días secuestrada por esa dictadura. Durante 25 años fui hija de un coronel del Ejército, el jefe del operativo que desapareció a mis padres. Me habían enseñado que los argentinos habíamos entrado en guerra para ganar la paz. Hasta que llegaron las Abuelas. Hasta que llegó la verdad, tremendamente dolorosa. Mis padres no murieron esa noche, como me dijo el coronel, sino que estuvieron en un centro clandestino de detención (entiendo que Campo de Mayo). Fueron mutilados y tirados al mar".

Discurso negacionista

"Hay mucho discurso negacionista. Hay mucha juventud que no termina de entender esta historia. Es cierto: la memoria no está completa. Nos faltan cientos de bebés apropiados. Cientos de hombres y mujeres", dijo Montenegro, en respuesta a quienes se opusieron al homenaje. "Esta historia no le puede pasar nunca más a nadie. Nunca más un Estado puede desaparecer, torturar, tratar de aniquilar el pensamiento del otro, piense como piense", dijo.



En contra votaron los legisladores Ramiro Marra, Rebeca Fleitas, Roberto García Moritán y Marina Kienast, de Libertad Avanza y de Republicanos Unidos. "Sólo por el compromiso con nuestro electorado, votaremos en contra", aseguró García Moritán. "Se habla de una sola parte de la historia y se niega a múltiples sectores la posibilidad de exigir justicia", sostuvo Fleitas, quien recibió abucheos durante todo su discurso. "Así la memoria se vuelve selectiva y a quienes recordamos a las víctimas del terrorismo guerrillero nos tildan de negacionistas y fachos", afirmó.

El vicepresidente primero, Emiliano Ferrario, tuvo que pedir silencio en varias oportunidades para que pudiera continuar con su invectiva. Por su parte, Marra consideró que más allá de los "excesos cometidos por las Fuerzas Armadas", "deben condenarse con el mismo rigor a los integrantes de los grupos subversivos".

"Es difícil continuar después de algunas cosas que se han escuchado", dijo Facundo Del Gaiso, de la Coalición Cívica. Recordó que la dictadura fue una "maquinaria para implementar un modelo económico que todavía estamos padeciendo".

"No hubo dos demonios, hubo un Estado terrorista que desapareció 30 mil personas", les contestó también Montenegro, en otra parte de su discurso. Coincidió, por una vez, con el jefe del bloque de Vamos Juntos, Diego García Vilas, que planteó su "rechazo a la teoría de los dos demonios" y llamó a "construir siempre memoria, verdad y justicia, ya que algunas discusiones vuelven". García Vilas también relató que su padre sobrevivió a los centros clandestinos de detención el Vesubio y el Pozo de Quilmes. Finalmente, pese a la avanzada negacionista, se aprobó el texto consensuado.