El próximo feriado nacional será el del sábado 2 de abril, en conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Cabe destacar que la fecha es inamovible, por lo que no se puede pasar al viernes para hacer un fin de semana largo en busca de alentar el turismo.

Qué pasó el 2 de abril de 1982

El sábado 2 de abril se cumplirán 40 años del desembarco de tropas argentinas en las Islas Malvinas, usurpadas por Inglaterra desde 1833. Con esta acción, la dictadura cívico-militar-eclesiástica buscó ocultar la grave situación sociopolítica y económica en la que había sumergido al país.

El 14 de junio de 1982, a poco más de un mes del comienzo de la guerra, Argentina se rindió. El saldo fue de 649 soldados argentinos, 255 británicos y 3 civiles isleños muertos. Se considera que esta derrota militar aceleró el final de la dictadura.

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

El 22 de noviembre del 2000, el gobierno nacional estableció el 2 de abril como el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas a través de la Ley Nro 25.370. De esta manera, quedó derogada la Ley de facto N° 22.769, del 28 de marzo de 1983, que había instituido en esa fecha el "Día de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur". A su vez, la Ley 25.370 fue modificada por la Ley 26.110, que le agregó la cualidad de inamovible a ese feriado nacional.

"Ese es el día en que recordamos a los que se fueron y no volvieron; a los que aún no pueden volver, perdidos entre tanta neblina y dolor; a los que ya no volverán porque se suicidaron; a los que volvieron y fueron prácticamente escondidos, privados de la posibilidad de expresarse para contarle a su país que había sido engañado y para hablar de sus estados anímicos, sus dolores, sus heridas y sus angustias. Es el día para sufrir con ellos y como ellos el dolor de las heridas, las del cuerpo y las del alma. El desconsuelo del olvido ingrato; el calvario del exilio interior; la vergüenza de tener que volver escondidos y no como héroes nacionales; la rabia de que haya importado más la derrota que la dignidad", reza parte del texto del proyecto de la Ley 25.730 aprobada.