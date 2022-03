Subir el nivel de la discusión económica, disputar los discursos neoliberales que se presentan como única racionalidad, a través de la formación de cuadros, es el objetivo del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) al proponer la Diplomatura de Estudios Avanzados en Economía Política de la Universidad Nacional de Rosario, que tiene sede en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Con la coordinación académica de Julia Strada y Oscar Sgrazutti, apunta a “todos aquellos interesados e interesadas en el estudio de la economía y el manejo de indicadores prácticos de la coyuntura económica argentina”, adelantó Strada.

Julia Strada es directora del Banco Nación, antes dirigió el Grupo Provincia, es doctora en Desarrollo Económico y dirige CEPA, desde donde elaboran informes periódicos. Como egresada de la UNR, reconoce la decisión del rector Franco Bartolacci de impulsar esta diplomatura de posgrado.

"Hace años que venimos elaborando la necesidad de hacer algún tipo de transferencia, nosotros hicimos un aprendizaje con Eduardo Basualdo, y luego armamos el CEPA y fuimos construyendo un know how sobre cómo trabajar con indicadores de coyuntura económica", detalló la economista rosarina sobre esta diplomatura que plantea "trasladar a un público diverso, con título de grado, una formación de un año para quienes tengan ganas de estudiar economía en serio". La propuesta es inédita, porque no existe ninguna propuesta de esta duración que se aleje de la economía ortodoxa.

La diplomatura se dictará de manera virtual, de mayo a diciembre. Las materias son "breve introducción a la historia del pensamiento económico y elementos básicos de macroeconomía", "introducción a los patrones de acumulación en la Argentina del siglo XX", "Taller de metodología y fuentes para el trabajo con indicadores económicos aplicados" (un punto central de la propuesta), como así también "elementos de finanzas públicas, política monetaria y economía financiera", "políticas económicas en la Argentina reciente (2002-2019)" y un taller de trabajo final.

"Como elemento diferencial e innovador dentro de la oferta disponible en estudios similares, se ofrece un perfil dual para el/la egresado/a: por un lado, la consolidación de abordajes y debates teóricos respecto de la disciplina económica particularmente para el caso argentino; y por otro, la obtención de elementos prácticos para el ejercicio profesional como el estudio de casos y/o los análisis de coyuntura", plantean desde la página de CEPA.

La inscripción de esta primera cohorte está abierta hasta el 20 de abril, el programa se puede leer en la página web del CEPA, se puede consultar en el correo electrónico diploeconomiapoli[email protected]", y hay un formulario de preinscripción disponible.