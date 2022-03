Desde Montevideo



El club Progreso queda en el barrio montevideano de La Teja, en el oeste de la ciudad. El gaucho del pantanoso, le dicen. Tabaré Vázquez lo presidió mucho antes de llegar al gobierno uruguayo, entre 1979 y 1989. En el último año lo sacó campeón de Primera por única vez en su historia. Esa humilde asociación civil fue requisada por fuerzas policiales el viernes durante un partido con el club Cerro que el local ganó 2 a 1 por el torneo de la Segunda División. Un par de efectivos buscaban boletas rosadas del “Sí” en el referéndum de este domingo y pensaron que podían encontrarlas en la tienda oficial donde se venden camisetas y pantaloncitos del equipo.

Video

Un video filmado por el responsable del lugar, Daniel Nusa, documenta ese insólito operativo que tenía como objetivo intimidar a hinchas y socios de la institución ubicada en la barriada frenteamplista. En las imágenes se escucha en determinado momento, “Gurises, yo tengo todo el derecho a filmar y no es por ustedes… Estas cosas no pueden suceder, no tienen justificación alguna. ¿Droga rosada (por el color de las boletas del “Si”) debo tener?...” ironiza la misma voz que después dice: “Ni en la dictadura pasaba una cosa de estas. Porque se supone que puede haber material subversivo de la papeleta rosada”.

Esa misma tarde lluviosa, a dos hinchas de Progreso que llegaban al estadio se les prohibió el ingreso porque llevaban puestas camisetas con la imagen del expresidente de la república (2005-2010 y 2015-2020), según informó TV Ciudad. Los policías revisaron las cajas de la tienda donde el club guarda sus productos para la venta. Un hecho inusual que ni siquiera se observa en el fútbol argentino donde la violencia está mucho más arraigada. Si Vázquez viviera – falleció el 6 de diciembre del 2020, en plena pandemia – hubiera sonreído con sarcasmo. Cuando el club cumplió los cien años en 2017, su expresidente estuvo en la cancha siguiendo un partido desde la platea.

"Nada raro"

“Es un ataque contra la policía. Ellos van a decir que se buscaban papeletas, pero no hubo nada raro”, declaró el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, en respuesta a un comunicado de repudio que difundió Progreso. Después subió el tono de la confrontación por twitter contra una legisladora frenteamplista de la Cámara de Representantes, Bettiana Díaz. “Sé que el @Frente_Amplio va contra la Policía. Sé que el @PITCNT1 los quieren nuevamente atados de manos contra el delito. Buscan pirotecnia. ¿Cuál es el problema?” se preguntó el funcionario.

Otro hecho que también fue filmado en el barrio del Parque Capurro tuvo como protagonista a un policía que arrancó material del “Si” que colgaba de una reja y después de hacerlo un bollo caminó con él como si lo llevara a una caseta de seguridad ubicada en una esquina.