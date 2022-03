El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, aseguró este domingo que no sabe "qué piensan" el crack Lionel Messi y Angel Di María con respecto a sus continuidades en el equipo una vez terminado el Mundial Qatar 2022, y pidió que la gente los disfrute "ahora" sin pensar tanto en el futuro.



"Después de jugar un Mundial, todo el mundo hace valoraciones. No estoy en la cabeza de Messi y Di María, no sé lo que piensan, hay que disfrutarlos ahora. Hay que quedarse con eso, no hay que pensar en el futuro", manifestó Scaloni en conferencia de prensa desde el predio de la AFA.



"¿Por qué pensar en el futuro si hay un presente espectacular? Falta mucho, queda un Mundial, hay que disfrutarlos, no tiene mucho sentido. Algún día pasará que ya no estén", agregó el seleccionador argentino.

"Vamos a entrenar por la tarde y ahí empezaremos a perfilar el equipo para el martes", señaló Scaloni de cara al duelo con Ecuador en Guayaquil, por la jornada de cierre de la clasificatoria continental.



Muy bien predispuesto en cada una de las preguntas, Scaloni hizo referencia a las declaraciones de Messi tras la goleada 3-0 ante Venezuela, quien deslizó que se "replanteará algunas cosas" luego de Qatar 2022, y el posteo de Di María en Instagram, donde aseguró que el viernes pasado en La Bombonera jugó su último partido en el país con la casaca albiceleste.

Hablé hace tiempo con él, si estos jugadores quieren dejar la Selección, que sea el entrenador de turno y no ellos. Claro que, y él es consciente; espero que lo haya dicho sobre este año", señaló el ex defensor de Newell's Old Boys.

Juveniles a la Mayor

, el entrenador santafesino, a propósito de su posible inclusión como titular en el último partido de Eliminatorias Sudamericanas ante Ecuador.. Al contrario., como los 23 que tenemos", aseguró Scaloni.Scaloni también aseguró quepara la última doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas.En el futuro, cuando no estemos, que la Selección se siga nutriendo de esos jugadores", indicó."A nivel númeroHasta que no sepa cómo están los demás, no sé qué cambios puede haber", señaló Scaloni.

Esquema definido

En un análisis del equipo, Scaloni afirmó quereparó que

"Hay muchas cosas que debemos consolidar, que no las voy a decir. Todos los equipos las tienen, hasta los que son casi perfectos. Ahora viene todo viento en popa, pero tenemos que estar preparados para cuando eso no suceda", asumió.

En cuanto al Mundial, Scaloni expresó: "No tener la chance de prepararlo como era habitualmente, es algo nuevo para todos. Intentaremos negociar con los clubes, gracias a la buena relación que tenemos, para tratar que los jugadores lleguen de la mejor manera".

Y asimismo agregó: "Voy al sorteo, y la Selección Argentina se concentrará en la Universidad de Qatar. Se puede dormir ahí y el lugar de entrenamiento está muy cerca. El análisis de los rivales lo estamos haciendo, cuando sea el sorteo hay que empezar a trabajar para ver cómo juegan y la posibilidad de ir a verlos, lo que hace todo el mundo. En principio los tenemos vistos".

El cariño de los hinchas

Argentina, campeón de la Copa América 2021 y clasificada con anterioridad al Mundial Qatar 2022, se ganó el respeto y la simpatía de los hinchas. En esa valoración, el entrenador obtuvo mucho consenso, a tal punto que la gente se refiere al seleccionado como "La Scaloneta", pero ese término pone "incómodo" al propio seleccionador.

"Me llena de orgullo que la gente se sienta identificada con el equipo. 'La Scaloneta' me pone incómodo. Agradezco el cariño de la gente, pero me pone incómodo. Si a la gente le gusta, se siente identificada, está bien".

En esa línea, remarcó: "Estamos para competir con las mejores selecciones. Es fácil decir que somos candidatos, pero estaría mintiendo; que vamos a competir, no quedan dudas" expresó Scaloni, quien evitó así el mote de candidato al título en la Copa del Mundo.

Un Mundial sin Italia

Por último, el seleccionador consideró "inmerecida" la eliminación de Italia -su rival para el amistoso del próximo 1° de junio en Inglaterra- en el repechaje europeo para Qatar 2022.

Y demuestra lo complicado que es esto.El partido contra ellos será de dificultad, no cambia en absoluto que estén o no en el Mundial., concluyó Scaloni.