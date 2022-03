El presidente Alberto Fernández aseguró que en el Frente de Todos "hay una clara vocación de no romper, porque separados valemos menos", adelantó que no habrá cambios en el gabinete y consideró que dirimir las internas del oficialismo en las PASO para las elecciones de 2023, "es una buena idea". Sobre la aprobación del acuerdo con el FMI, sostuvo que "nos sacamos una soga del cuello y podemos empezar a caminar". Además, aclaró que la acusación de haber sido "blando" frente al organismo "es una falsedad", y que en todo momento se habló del tema dentro del FdT. Sin embargo, indicó que los últimos veinte días él tomó personalmente las riendas de la negociación. "Para mi es un tema que se terminó. Me votaron para que decida y a veces hay que enfrentar dilemas. Está resuelto. A algunos les gusta más el acuerdo y a otros menos, pero está terminado. Ahora tenemos un plan que cumplir y hay que seguir porque la Argentina sigue teniendo muchos problemas", afirmó. En un momento de distensión también adelantó que su hijo nacerá después del 10 de abril y que junto a su esposa, Fabiola Yáñez, están terminando de definir si el nombre es Francisco o Augusto. Fue en el marco de una entrevista con la TV Pública.

El punto sensible de la discusión dentro del oficialismo sobre el tema FMI, Fernández considera que ocurrió porque "se dijo o se interpretó de otro modo lo de la reestructuración o refinanciamiento, que son cuestiones muy técnicas". De todos modos aseguró que se trató de una discusión en la que tuvo una postura "muy firme". "Fue una pelea muy dura con Wall Street, y digo Wall Street como sinónimo de neoliberalismo. Ellos van a seguir reclamando que hagamos reformas, pero lo que tienen que entender es que la Argentina hoy debe crecer, dar trabajo, terminar con la inflación. Lo central es que todos entiendan que hoy tenemos el problema que tenemos por lo que nos endeudaron",

En relación a la posibilidad de recalibrar el programa con el FMI que se mencionó en el comunicado que el viernes emitió el organismo, el Presidente aclaró en diálogo con la TV Pública que aquello tiene que ver con que "nadie sabe hasta dónde llegarán los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania".

Inflación y control de precios

El Jefe de Estado aclaró que "vamos a seguir trabajando con medidas para frenar la inflación. Algunas ya las anunció y está impulsando muy bien el Secretario de Comercio Interior (Roberto Feletti) y otro frente tiene que ver con recuperar un diálogo quebrado". Ante el conflicto de intereses y el rol de los distintos sectores, Fernández dijo que "no quiero quedar bien con dios y con el diablo, necesito que los precios bajen. Hay diablos que hacen que los precios suban y hay que hacer entrar en razón a los diablos. Si no lo hacen hay que aplicar las herramientas que tenemos, como la ley de abastecimiento". En relación a eso, señaló que los puntos que se subieron en las retenciones de los productos derivados de la soja son para "compensar el precio del trigo interno", medida que calificó como "muy progresiva", y que "no le cambia la vida al campo". También agregó que "hay una parte del campo que tiene una posición política. No están respondiendo a demandas del sector, sino a demandas político/partidarias".

En relación a las tarifas, sostuvo que la tarifa social se mantendrá "tal como está" para los beneficiarios de los planes sociales y aclaró que "queremos terminar con el avance ineficiente de los subsidios para los ricos. Según acordé con el secretario de Energía (Darío Martínez) y ministro de Economía (Martín Guzmán) llamaremos a las audiencias a fines de abril".

Economía popular y salario básico universal

El presidente indicó que el Gobierno busca avanzar en dos ejes, que tienen que ver con la idea de convertir los planes sociales en trabajo formal. "Debemos recuperar en ese sector de la sociedad el trabajo formal. Eso no quiere decir que los que reciben planes no trabajan, sino que lo hacen en la economía popular, que funciona con otras reglas y en la que viven millones de argentinos", aclaró. En esa línea, apuntó que "hay que reconocer que existe la economía popular y darle herramientas", que tienen que ver con créditos, organización en forma de cooperativas y que el Estado los incorpore como proveedores.

El mandatario descartó la posibilidad de crear un salario básico universal porque dijo que "lo que ocurriría es que se superpondrían los planes", y que "nos exigiría cambiar todo el sistema actual". Ante la pregunta sobre la creación de una empresa estatal de alimentos subrayó que "es algo de lo que se habla mucho, pero nadie me trajo una idea en concreto", y manifestó su preocupación porque "en los últimos años se creó una fuerte concentración en el sector alimenticio y eso es muy malo".

Para finalizar, Fernández cuestionó los dichos del expresidente Mauricio Macri reivindicando el gobierno de Carlos Menem y también su pronunciamiento a favor de la privatización de Aerolíneas Argentinas. "Me da vergüenza que alguien diga eso. Mientras yo sea Presidente voy a apoyar todo lo que sea necesario a Aerolíneas Argentinas". Luego cuestionó a la oposición al denunciar su connivencia con el Poder Judicial. "Se niegan a tocar el tema. Cuando propuse un cambio en la Justicia Federal me dijeron que era una ley para favorecer a la impunidad de CFK, pero ellos son los que no quieren modificarlo, para favorecer la impunidad de sus funcionarios. Cada vez que citaron a un miembro de Cambiemos, fueron corriendo a pedir la intervención de Comodoro Py, donde sus causas se diluyen".