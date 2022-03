El CEO de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, prófugo de la Justicia por presunta estafa, confirmó que no tiene previsto regresar a la Argentina, donde tiene pedido de captura de la Justicia. "Hay personas que llevan 37 días presas. Imaginate si voy yo para allá ¿Qué gano estando preso? No voy a estar a operando para que la gente pueda cobrar", se defendió,

En diálogo con AM750, Cositorto negó que Generación Zoe y el resto de sus empresas sean una "estafa piramidal", y argumentó que hacían los pagos en cuotas y adelantó que en abril continuarán cubriendo las moras.

"En febrero pagamos hasta donde pudimos. Ahora estamos reformulando los pagos para el mes de abril", prometió el empresario, investigado por estafa. "Hemos pactado con unas setenta mil personas que ingresaron al nuevo programa", se defendió.

Sin embargo, al ser consultada, también por AM750, la fiscal del caso, Juliana Companys, desmintió a Cositorto y afirmó que la empresa ejecutaba "una estafa de manual" sobre la "hay pruebas lapidarias". Además, consideró que es una falsa promesa la de los pagos en abril y que únicamente quiere ganar tiempo para que la gente no lo denuncie.

Grupo Octubre · La fiscal apuntó con dureza a Cositorto

"Como ustedes ven, va corriendo la fecha. Primero había dicho el 8 de marzo, con Generación Zoe 2.0. Que con eso iba a pagarle a los inversionistas. Ahora está refiriendo que lo va a hacer el 15 de abril. Él refiere que la gente pasa a esa empresa. Bueno, yo creo que recién ahora la gente se está dando cuenta de que esta oferta de pago no es real", analizó Companys.



En este sentido, señaló que hasta ahora no hubo una propuesta concreta para devolverle la plata a los damnificados. "Para la gente, y al menos concretamente en las personas en Villa María, no ha habido ninguna oferta de pago. Va corriendo la fecha en pos de que la gente no lo denuncie y con la esperanza de que en algún momento va a recuperar su dinero".

Cositorto acusó a los medios

Cositorto apuntó contra los medios de comunicación y los poderes económicos tradicionales. Así, consideró que los ataques en su contra se deben a que existe "miedo" por las actividades que llevaban a cabo.

Además, afirmó que si ahora la empresa no está pagando las devoluciones prometidas es porque los diarios lo desprestigiaron.

"Sería bueno saber quiénes son los que están preguntando", dijo sobre aquellos que lo interrogan por si volverá al país. Y agregó: "Si están con nosotros o del otro lado. Del otro lado, comprados y vendidos y pagados". Aunque no ni por qué ni por quiénes.

Grupo Octubre · Leonardo Cositorto, CEO de Generación Zoe

"Ahora, incluso, me quieren hacer pasar por inútil, por bruto, por loco, por tonto. Porque ven que sigo adelante a pesar de que me sacaron la parte de la confianza y la economía. Tengo coaching, ahora en sala a nivel mundial. ¿Qué quieren meter, que estábamos en droga, qué quieren inventar? Acá la gente venía a estudiar y además de estudiar el dinero lo poníamos a trabajar", dijo.



Añadió: "¿Tienen miedo porque estábamos avanzando en algunos terrenos comunes y corrientes, porque queríamos educar a la gente, darle trabajo? Hemos sacado gente de la calle. Nosotros teníamos desafiados que eran 40 personas que iban a la 9 de julio a dar de comer, a levantar personas. Si tenemos una iglesia cristiana, ¿cuál es el problema? Al contrario, muy orgulloso de poder predicar el Evangelio".

Luego, tras asegurar que hasta enero estaban realizando los pagos de forma correcta, preguntó: "¿Ahora quién le va a pagar el 7.5 a la gente? Los medios no se lo van a pagar. Se lo quitaron con toda la campaña que hicieron".

Para la fiscal, es una estafa "millonaria" y "de manual"

"El Código Penal es muy claro en este tipo de estafa. Y para nosotros es una estafa de manual. Que está desde hace muchos años utilizada por mucha gente estafadora. Entonces la prueba, si bien hay que reunirlas y es mucha, en el caso de Generación Zoe, estamos hablando de que tenemos un expediente hoy a la fecha de doce cuerpos, no es una estafa difícil de demostrar", aseguró la fiscal Companys.

Luego, agregó: "Muy por el contrario, en este caso es clarita. Además de haber hecho millones de vídeos, donde claramente demuestra que es una estafa piramidal, él y todo su organización han hecho muchísimos vídeos, en la papelería también es muy fácil de demostrarla".

Además, sobre la suba abrupta de denuncias en la última semana, explicó: "Creo que la gente no denunciaba esperando que Cositorto respondiera. Y como ustedes ven, va corriendo la fecha. Recién ahora la gente se está dando cuenta de que esta oferta de pago no es real".

Por último, dijo que estiman que se trata de una "estafa millonaria". "Eso depende no solo de la documentación que tenemos secuestrada, sino de la cada persona que nos indique qué fue lo que invirtió. También de la suma de todas las cuentas que hayan hecho bancarias en las cuales ha depositado. Pero también tenemos conocimiento que hay plata que no fue depositada y que se manejó, digamos, en mano", añadió.