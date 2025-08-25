Rodolfo Baqué, querellante en el caso que investiga a la jueza Julieta Makintach por la realización del documental basado en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, solicitó que se notifique a los magistrados Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso por la investigación en curso.

En el escrito presentado por la extitular del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de San Isidro en el marco del jury de enjuiciamiento “surge manifiestamente el conocimiento de Savarino y Di Tomasso” de las cámaras ocultas dentro de la sala, mientras se llevaban a cabo las audiencias del debate, sostuvo el abogado.

En este sentido, el texto redactado por el letrado Martín Miguel De Vargas remarca que ambos funcionarios judiciales “tienen participación criminal” en los hechos y agrega que “no realizaron una denuncia” y tampoco se constituyeron como “particulares damnificados” en el expediente. “Se concluye que mal podían denunciar un hecho delictivo que ellos habían autorizado”, resalta el pedido, y agrega que Makintach “los hubiese puesto en descubierto diciendo que ellos sabían y tenían conocimiento de la filmación” de ‘Justicia Divina’.

Makintach manifestó que “no existieron tomas audiovisuales ocultas, clandestinas o prohibidas, sino por el contrario, fueron conocidas y, por lo tanto, consentidas y avaladas por todos los integrantes del tribunal e incluso comunicadas informalmente en el plano institucional”.

Mientras espera a saber qué resolución toman los jurados del juicio político y el gobernador Axel Kicillof, la magistrada explicó que “la presencia notoria y evidente de una persona que entraba y salía de la sala llevando consigo a la vista de todos una cámara de grandes dimensiones fue el resultado de un hecho conversado en el tribunal y consecuentemente autorizado”, dando a entender que no había una “cámara oculta” como se informó.

Una vez más, señaló que por su parte no existió “promoción o participación en un documental”, sino que la idea fue de terceros, en esta ocasión María Lía Vidal y Juan Emilio.