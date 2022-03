Este domingo 27 de marzo se llevó a cabo en Los Angeles, Estados Unidos, la ceremonia de entrega de los premios Oscar 2022, los galardones más importantes del cine.

En la 94ª edición de los premios se realizó un minuto de silencio simbólico por el conflicto entre Ucrania y Rusia: “Nos gustaría pedir un momento de silencio para mostrar nuestro apoyo al pueblo de Ucrania que está sufriendo una invasión, un conflicto y prejuicios dentro de sus fronteras", indicó una imagen de texto en la pantalla.

Los principales premios fueron para “Coda” (Mejor Película), Will Smith (Mejor Actor), Jessica Chastain (Mejor Actriz), Jane Campion (Mejor Director), Ariana DeBose (Mejor Actriz de Reparto), Troy Kotsur (Mejor Actor de Reparto), “Encanto” (Mejor Película de Animación), “Drive my car” (Mejor Película Extranjera), Billie Eillish y Finneas O’Connor (Mejor Canción).



Sin embargo, el foco de la gala cambió completamente de rumbo con una escena que recorre los medios de comunicación de todo el mundo: al hacer una broma sobre la alopecia de su esposa, Will Smith se levantó de su asiento y le pegó una cachetada al comediante y presentador del evento, Chris Rock. Más allá de este "incidente pugilístico" hubo otras "perlitas". A continuación, los 8 momentos destacados de la gala:

El cachetazo de Will Smith a Chris Rock

Will Smith golpea a Chris Rock (AFP)

Sin dudas, la mayor parte de las miradas y comentarios de la noche se dirigieron a un momento puntual del evento. El actor Chris Rock se encontraba presentando la terna “Mejor Documental” cuando hizo una broma acerca del pelo rapado de Jada Pinkett Smith, esposa de Will. Al histórico “Príncipe del rap” no le hizo gracia que comparara a su compañera con Demi Moore en “G.I Jane” (1997), que se encuentra con el pelo corto tras anunciar que padecía una enfermedad autoinmune que le genera alopecia.

Primero Smith sonrió ante la "ocurrencia" del conductor, pero ante un segundo chiste al respecto, el actor no tuvo mejor forma de resolver la incomodidad que levantarse y dirigirse a Rock para pegarle una bofetada. Sorprendido, Rock sólo atinó a mirarlo y decir: “wow, uh” y luego, sonriendo afirmó: “Will Smith acaba de pegarme” y lo miró diciendo que fue “solo una broma”. Smith regresó a su asiento y, desde allí, siguió insultándolo a gritos: “¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca!”, tras varias repeticiones, Rock aseguró que “lo haría”.

Tanto los demás presentes como los espectadores quedaron mudos, sin entender si se trataba de una broma preestablecida o si efectivamente aquello era producto de la ira. Rápidamente, Rock buscó retomar el humor y dijo: “Esta fue la mejor noche en la historia de la televisión”. Luego, subió al escenario el cantante Sean “Diddy” Combs para anunciar la siguiente categoría y dijo: “Will y Chris, resolveremos esto como una familia. En este momento, seguimos adelante con amor”.

Con el paso de las horas, comenzaron a difundirse videos extraoficiales que muestran cómo, durante el corte comercial, Smith se encontraba visiblemente conmovido y se apartó para conversar con sus colegas Denzel Washington y Tyler Perry.

En la madrugada de este lunes, la Academia de Hollywood, institución que organiza la entrega de los premios, emitió un breve comunicado en sus redes sociales remarcando que “no aprueba ningún tipo de violencia”. “Esta noche estamos encantados de celebrar los ganadores de nuestra 94ª edición de los Premios de la Academia, que merecen este momento de reconocimiento por parte de sus compañeros y de los amantes del cine de todo el mundo”, concluye el texto.

En la entrega de los Premios Oscar 2016, Chris Rock también bromeó acerca de la campaña que Pinkett había realizado para interpelar a la audiencia de por qué había tan pocas personas de piel negra nominadas.



Y, en el remate, hizo una broma acerca de una de las películas con peor crítica protagonizada por Smith en 1999: “Su esposo Will no fue nominado por Concussion. Lo entiendo. Uno se molesta. No es justo que Will fuera tan bueno y no fuera nominado. Tienes razón (...) ¡Tampoco es justo que a Will le pagaran 20 millones de dólares por Wild Wild West!”.

Algunos minutos después, Smith fue reconocido como “Mejor Actor” de los Oscar 2022. Al recibir el galardón, pidió disculpas “a la Academia, a todos los nominados de mi categoría”. Y, algo irónico, agregó: “Me veo como el papá loco como le decían a Richard, pero el amor te hace hacer cosas locas. Quiero poder cuidar de mi mamá, de mi familia y mi esposa, gracias por este momento, espero que la Academia me vuelva a invitar”.



El triunfo a “Mejor película” a una producción de streaming: CODA, de Apple TV

CODA: toda su producción celebra el Oscar (AFP)

El tan esperado premio a la Mejor Película fue destinado a “CODA: Señales del corazón”, una producción de Apple TV dirigida por la estadounidense Sian Heder. Se encontraba nominada para tres categorías y en todas ganó. El film relata la vida de la única hija oyente (Emilia Jones) en una familia de personas sordas. Tiene 17 años y comienza a sentir un gran interés por el mundo de la música y un primer amor con un compañero de canto.

La joven está atravesada por dos conflictos que le dificultan avanzar en esos deseos: debe hacerse cargo de su familia y del emprendimiento pesquero con el que se subvencionan.

La comedia dramática había sido lanzada en una premiere mundial en el marco del Festival de Cine de Sundance (enero 2021), allí Apple TV la compró por 25 millones de dólares. También ganó varios otros premios el año pasado: dos ternas en los Hollywood Music in Media Awards, otras dos en los Gotham Award y otros en la Sociedad de Productores y la de Actores; la Sociedad de Críticos de Cine de Seattle y la de Hollywood; la Alianza de Mujeres Periodistas de Cine; los premios BAFTA, los WGA y los Chlotrudis, entre otros.

El filme es una producción de Fabrice Gianfermi, Philippe Rousselet, Jerôme Seydoux y Patrick Wachsberger. La directora, además, ganó el premio al Mejor Guión Adaptado en esta edición, basado en la película del francés Éric Lartigau “La Famille Bélier” (2014).

El elenco cuenta con tres actores sordos; Troy Kotsur, ganó el premio de Mejor Actor de Reparto, además de consagrarse como la segunda persona con sordera en ganar un premio Oscar, tras su colega Marlee Martin (Mejor Actriz por “Hijos de un dios menor” en 1986) que también actúa en CODA. El tercero es Daniel Durant.

El discurso de Will Smith como Mejor Actor

Will Smith y un discurso para la memoria (EFE)

Pocos minutos después del cachetazo que quedará en el recuerdo de los Oscar por años, Will Smith ganó el premio al Mejor Actor por su papel en “Rey Richard”, donde interpretó al padre de las ídolas del tenis, Venus y Serena Williams.

Uma Thruman fue la encargada de presentar la terna y recibir a Smith en el escenario con risas. Tras agradecer por la nominación, Smith hizo una conexión entre su reacción anterior y la personalidad del protagonista de la película: “un feroz defensor de su familia”. Notablemente conmovido, entre lágrimas aseguró que “Me llamaron a amar y proteger a mi gente. En este momento de mi vida, estoy abrumado por lo que Dios me llamó a hacer en este mundo”.

Y prosiguió: “La vida imita al arte, parezco el padre loco”, mirando a su esposa sentada en primera fila, agregó: “El amor te hace hacer cosas locas”.

En la misma línea, continuó: “Sé que al hacer lo que hacemos, muchas veces tenemos que aceptar abusos, que la gente hable pavadas sobre nosotros, y hasta nos falten el respeto. Igualmente, tenés que sonreír y fingir que está todo bien”. Mirando a su competidor de categoría y amigo, admitió: “Denzel (Washington) me dijo ‘tené cuidado, porque cuando estás en tu momento más alto es cuando el diablo viene por vos’”.

Por último, agradeció a “Venus y Serena y a toda la familia Williams por confiarme su historia”. Aseguró querer ser un “embajador del amor”.

Y concluyó pidiendo disculpas “a la Academia y a mis colegas nominados. Gracias por este honor, y este momento. Gracias”. Y sonrió por primera vez para cerrar con un chiste que sonó sincero: “Espero que la Academia me invite de nuevo”.

Segundo premio consecutivo a una mujer como mejor directora: Jane Campion

La directora Jane Campion sostiene su estatuilla (AFP)

La directora de “The Power of the Dog”, Jane Campion, fue la ganadora en la terna de “Mejor Director” que tiene en su historia tan solo a tres mujeres ganadoras: Kathryn Bigelow (En 2010 por “Hurt Locker”) y Chloé Zhao (En 2021 por “Nomadland”).

Campion era la única mujer entre los nominados y fue la segunda vez en su historia en ser nominada en los Oscar para dicha categoría, la primera había sido en 1994 con “El Piano”, película con la cual ganó el premio a “Mejor Guión Original”.

Por primera vez en 93 años, una mujer ganó como Mejor Directora por dos años consecutivos. Además, sólo otras cuatro directoras mujeres fueron nominadas para éstos galardones: Lina Wertmüller (en 1977 por “Seven Beauties”), Sofía Coppola (en 2003 por “Lost in Translation”), Greta Gerwig (en 2017 por “Lady Bird”) y Emerald Fennell (en 2021 por "Promising Young Woman”).

En paralelo, Campion fue nombrada como mejor directora en los Premios de Cine de la Academia Británica; en los Critics’ Choice Awards y en los Directors Guild of America Awards.

El discurso de Ariana Debose, de West Side Story

Otra terna que se llevó la atención de muchos, fue “Mejor Actriz de Reparto”, obtenido por Ariana DeBose por su interpretación de Anita en “West Side Story” (“Amor sin barreras”). Su emotivo discurso celebró ser la primera “mujer negra, afrolatina y abiertamente queer” en ganar en una categoría de actuación.



Alzó la estatuilla con orgullo y, sonriente, comenzó: “Ahora entiendo, incluso en este mundo cansado en el que vivimos, los sueños se hacen realidad”. Agradeció a todas las personas que la acompañaron y reconoció que “ha sido el verano de mi vida, soy una privilegiada y agradecida”.

DeBose se lució como co-protagonista en el “remake” del músical de Steven Spielberg, papel que había sido realizado y también galardonado por Rita Moreno en 1962. En su discurso, mencionó a Moreno como una “inspiración divina que me está mirando en este momento” y le dijo, simbólicamente, “tu Anita allanó el camino para otras Anitas como yo”. Es la primera vez que dos actrices ganan un Óscar por el mismo papel en distintas versiones.

“Imagina a esta niña en el asiento trasero de un Ford Focus blanco, mírala a los ojos: ves a una mujer de color queer, abiertamente queer, una afrolatina que encontró su fuerza en la vida a través del arte. Y eso es lo que creo. estamos aquí para celebrar”, sentenció con firmeza.

Y, por último, concluyó: “A cualquiera que alguna vez haya cuestionado su identidad alguna vez o si se encuentra viviendo en los espacios grises, le prometo esto: hay un lugar para nosotros. Gracias a la Academia y gracias a todos”.

Billie Eilish y “No time to die”, la canción ganadora por la película de James Bond

Billie Eilish, ganadora con

Las mujeres se impusieron en muchas categorías. Una de ellas fue la de Mejor Canción Original que quedó en manos de “No Time to Die”, compuesta por Billie Eilish e interpretada junto a su hermano, Finneas O’Connor, para los créditos iniciales de la última película de James Bond, homónima con el tema (“Sin tiempo para morir”).

Su mayor competidor era el también reconocido cantante Sebastián Yatra con “Dos Oruguitas”, tema que produjo para la película infantil animada de Disney Pixar “Encanto”.

Billie Eilish interpretó su canción acompañada por su hermano al piano y por un conjunto de cuerdas, actuación que terminó con una ovación del público que se puso de pie para aplaudirla.

El mismo tema, creado para el film del famoso Agente 007, ya había ganado el Globo de Oro y el Premio Grammy. Además, obtuvo el 16º puesto en la lista “Hot 100 de Billboard”, una de las más aclamadas por los artistas en Estados Unidos.

Troy Kotsur, primer actor masculino sordo en ganar un Oscar

Troy Kotsur, primer actor masculino sordo en ganar un Oscar (EFE)

La ceremonia de los Oscars tuvo un emotivo momento este domingo, cuando Troy Kotsur ganó el premio al Mejor Actor de Reparto por su papel en "CODA", que se llevó la estatuilla al mejor filme.

En el filme, Kotsur, de 53 años, interpreta a Frak Rossi, el padre de una adolescente que lucha por ayudar al negocio familiar —son pescadores— mientras descubre el mundo de la música y se enamora de un compañero de canto, datos no menores dado que la chica es la única que escucha de su familia.

En su discurso de agradecimiento, en lenguaje de señas, Kotsur se mostró muy emocionado y le dedicó el galardón "a la comunidad de sordos". "Este es nuestro momento", les dijo. También tuvo un momento especial para sus seres queridos, sus padres y sus hermanos: "¡Mírenme, lo logré!".

Antes de Kotsur, solo había habido una sola persona sorda en recibir un Oscar. Se trata de Marlee Matlin, quien fue su coprotagonista en CODA. La actriz había recibido un premio de la Academia en como Mejor actriz por su interpretación en "Te amaré en silencio", de 1986.

El emotivo encuentro entre Liza Minnelli y Lady Gaga

Otro de los "momentos" de la noche —al margen del insuperable escándalo protagonizado por Will Smith y Chris Rock, fue el encuentro protagonizado por dos grandes estrellas: Liza Minelli y Lady Gaga.



Las divas fueron las encargadas de anunciar la categoría más esperada por todos, la de Mejor Película. Más allá de la importancia de la terna, lo que captó la atención de todos (presentes y espectadores) fue el delicado estado de salud de Liza.

Sucede que la mítica actriz, de 76 años, apareció en el escenario en silla de ruedas y con dificultades para hablar y expresarse. A su lado, Lady Gaga se mostró sumamente atenta y cariñosa con ella, dándole su apoyo y tomándola de la mano.

Otro "dato" que dio cuenta de la admiración que Lady Gaga siente por Minelli fue que el vestuario que eligió para la ocasión fue un claro homenaje al papel que, cincuenta años atrás, la llevó a ganar el Oscar a Mejor Actriz en 1972 por su papel en la película Cabaret.

