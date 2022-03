Para ir palpitando: las principales nominadas

La película con más nominaciones de esta edición es El poder del perro, con doce, seguida de cerca por Duna, con diez. En un segundo pelotón están Belfast y Amor sin barreras, con siete, mientras que en el tercer escalón del podio está Rey Richard: Una familia ganadora, con seis. Cuatro tienen El callejón de las calles perdidas y No miren arriba.

También con cuatro aparece la sorprendente Drive my Car, sindicada por los críticos como uno de los mejores films de 2021 pero que no parecía rankear alto en los pronósticos previos. Cierra el pelotón un amplio lote con tres, entre las que se destacan Being the Ricardos, La tragedia de Macbeth, La hija oscura, Licorice Pizza, CODA: Señales del corazón y, otra sorpresa, Flee.