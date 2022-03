Los estelares Cristiano Ronaldo y Robert Lewandowski se jugarán este martes la última carta para disputar el Mundial de Qatar cuando Portugal y Polonia reciban a Macedonia del Norte y Suecia, respectivamente, en dos de los repechajes de las Eliminatorias Europeas.

Cristiano, de 37 años, aspira a participar de su quinto Mundial consecutivo -al igual que Messi, ambos presentes en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018- pero primero deberá superar a la sorprendente Macedonia del Norte, que eliminó nada menos que a Italia en la fase previa.

Portugal, en tanto, viene de vencer a Turquía por 3 a 1 en Oporto, aunque también estuvo contra las cuerdas cuando en el minuto 84 la visita falló un penal que hubiese puesto la historia 2 a 2. Los lusos serán nuevamente locales en el estadio do Dragao, desde las 15:45 y con televisación de ESPN.

"Muchos hacen esta pregunta. Quien va a decidir mi futuro soy yo. Si me apetece jugar más juego y si no me apetece jugar no juego", respondió Cristiano en la conferencia de prensa previa sobre si Qatar sería su último Mundial. Desde la irrupción de CR7, Portugal se ha clasificado a las últimas cuatro ediciones, toda una revolución teniendo en cuenta que hasta entonces sólo había jugado tres de 17 Copas (1966 -fue tercera-, 1986 y 2002). La mejor ubicación para el goleador del Manchester United, con 7 tantos en 17 partidos mundialistas, fue el cuarto puesto en 2006. Además, suma dos salidas en octavos (2010 y 2018) y una en primera ronda (2014).

Macedonia del Norte, por su parte, nunca se clasificó a la máxima cita del fútbol desde 1993, cuando empezó a jugarlas tras la disolución de Yugoslavia. El jugador de mayor renombre es el mediocampista Eljif Elmas, del Napoli, que volverá a la acción tras perderse el choque contra Italia por estar suspendido. Otro conocido por nuestros pagos es el zurdo Ezgjan Alioski, exjugador del Leeds de Marcelo Bielsa (ahora en Arabia Saudita).

Polonia vs. Suecia

También desde las 15:45, pero por DirecTV Sports, la Polonia de Lewandowski será local de Suecia en la ciudad de Chorzow, 300 kilómetros al sur de Varsovia. Los locales vienen de saltarse la fase previa dada la descalificación de Rusia.

El gran goleador del Bayern Múnich, de 33 años, tuvo su debut mundialista en la edición pasada, en Rusia, aunque sin goles y con salida en primera ronda. Tercera en dos Mundiales (1974 y 1982), la historia reciente de Polonia no es prometedora: eliminación en primera rueda en sus últimas tres participaciones, 2002, 2006 y 2018. De clasificarse, la de Qatar sería su novena clasificación.

Suecia viene de dejar en el camino a República Checa por 1 a 0 en tiempo extra y ahora quiere asegurarse su 13º presencia mundialista (subcampeona en 1958 como local y tercera en 1950 y 1994). Al igual que Polonia, sus últimas tres Copas fueron las de 2002, 2006 y 2018, aunque con mejores producciones: octavos de final en las primeras dos y cuartos en Rusia.

Las figuras de los nórdicos están en su dupla de ataque: Dejan Kulusevski (Tottenham) y Alexander Isak (Real Sociedad); mientras que en la zaga central se destaca Victor Lindelöf (Manchester United). En el banco reaparecerá el veteranísimo Zlatan Ibrahimovic (Milan), de 40 años, luego de cumplir con una fecha de suspensión. Zlatan no estuvo en Rusia 2018 luego de renunciar a su Selección, por lo que sólo jugó los Mundiales de 2002 y 2006, con cinco partidos y sin goles.

Ucrania-Escocia, postergado

Las Eliminatorias de la UEFA quedarán con un cupo por definir debido a la imposibilidad momentánea de competir por parte de Ucrania, que debe jugar un cruce con Escocia. El ganador de ambos se enfrentará después con Gales, que superó a Austria (2 a 1).

De momento, Europa tiene 10 selecciones aseguradas en Qatar 2022: Dinamarca, Alemania, Francia, Bélgica, Croacia, España, Serbia, Inglaterra, Suiza y Países Bajos.