"Claro que las deudas se pagan, pero que la paguen en mayor parte los que más la disfrutaron y los que más se la llevaron, pero no el conjunto de la sociedad argentina". Palabras más, palabras menos, esa frase pareciera ser la lógica del proyecto que los senadores del Frente de Todos presentaron este lunes en el Congreso de la Nación. Pero el textual no corresponde al anteproyecto sino a un discurso de Cristina Kirchner, en 2019, que bien podría haber sido el anticipo de esta nueva iniciativa legislativa.

La frase de la ahora vicepresidentase enmarcó en la gira que ella había realizado por distintas ciudades del país para presentar su best seller "Sinceramente" durante el 2019. En octubre de ese año -a dos meses de la asunción de Alberto Fernández- Cristina Kirchner aterrizó en El Calafate para hacer su presentación. Y frente a un auditorio colmado, la dos veces presidenta narró como había sido el proceso de reestructuración de la deuda con el Fondo Monetario Internacional que había liderado su esposo Néstor Kirchner.

"Todo ese esfuerzo, de reestructuración, de pelear por los intereses, de pagarle al Fondo junto con Lula en Brasil, todo eso, en cuatro años, de vuelta todo para atrás", describía Cristina Kirchner en el escenario sobre la gestión económica de Mauricio Macri, al tiempo que remarcaba que no se podía "agachar la cabeza" para negociar con el organismo internacional. Y agregaba: "Claro que las deudas se pagan, pero que la paguen en mayor parte los que más la disfrutaron y los que más se la llevaron, no el conjunto de la sociedad argentina, no me parece justo". El público la llenó de aplausos.

"Los dólares de la Argentina los tienen afuera"

Pero no fue la única vez que Cristina Kirchner planteó que la millonaria deuda que tomó el gobierno de Mauricio Macri sea abonada, en parte, por quienes evaden impuestos y mantienen cuentas en el exterior. Por caso, en el último festejo por el Día de la Democracia (10 de diciembre de 2021), la vicepresidenta explicó que "a la Argentina no le faltan dólares, los dólares de la Argentina los tienen afuera".

Por eso, ante esa evasión fiscal, la presidenta del Senado señaló que se necesita "que el Fondo nos ayude a recuperar, de los paraísos fiscales a donde se han ido miles de millones de dólares en evasión para que les paguemos". "Presidente, comprométase que cada dólar que encontramos en el exterior se lo vamos a dar primero al Fondo de los que fugaron, de los que se la llevaron sin pagar impuestos. Que sea un punto de negociación con el Fondo", fue el pedido, en aquel entonces, a Alberto Fernández. Y completó: "Que sea un punto de negociación".

El proyecto del Frente de Todos y el pedido de Cristina Kirchner al embajador de EE.UU.

La iniciativa que presentaron este lunes los senadores oficialistas apunta a que realicen un aporte de emergencia aquellos que tengan bienes en el exterior que fueron fugados y no están declarados ante el fisco. Tendrán que realizar un pago equivalente al 20% de sus bienes no declarados, que deberá ser abonado en dólares.

La inciativa del bloque oficialista en el Senado --13 de ellos votaron en contra el acuerdo con el FMI y 2 se abstuvieron-- advierte que también serán alcanzados quienes hayan hecho un cambio de domicilio fiscal, "cuando el verdadero centro vital de intereses continúe siendo la República Argentina", y adelantan la presentación de otro proyecto de ley paralelo para habilitar la figura de "colaborador", que liberaría a los bancos de sostener el secreto fiscal.



Entre los argumentos que sostiene el bloque del oficialismo en el Senado, cuerpo que encabeza la vicepresidenta Cristina Kirchner, resalta que el acuerdo stand by con el FMI, firmado en 2018 por el gobierno de Mauricio Macri, "significó el ingreso de 44.500 millones de dólares, de los que en gran parte tuvieron como destino el financiamiento de la salida de divisas de nuestro país, en un claro proceso de fuga de capitales".



En tanto, también mismo lunes la vicepresidenta Cristina Kirchner se reunió con el embajador de Estados Unidos en Argentina, Marc R. Stanley. De acuerdo a la publicación de la presidenta del Senado, la reunión fue para conversar “distintos temas en común”, entre ellos, lavado de dinero, trata de personas y derechos humanos.



Pero el hecho más destacado de esa reunión fue que la vicepresidenta solicitó al embajador que el país norteamericano colabore con el nuevo proyecto de senadores del Frente de Todos, quienes proponen crear el Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI.