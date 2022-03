El actor Will Smith se disculpó públicamente este lunes tras protagonizar un insólito episodio en la entrega número 94 de los premios Oscar, en la que abofeteó al comediante Chris Rock, luego de que el standapero haga un "chiste" sobre la apariencia física de Jada Pinkett Smith, esposa del actor.

"La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento anoche en los premios de la Academia fue inaceptable e inexcusable", dijo Smith su descargo en su cuenta de Instagram.

"Las bromas a costa mía son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente. Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Me pasé de la raya y me equivoqué", agregó el actor, quien minutos después del incidente se quedó con la estatuilla a mejor actor por su trabajo en King Richard.

"Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad. También me gustaría pedir disculpas a la Academia, a los productores del show, a todos los asistentes y a todos los que lo vieron alrededor del mundo", agregó.

Por último, Smith se disculpó con la familia de las extenistas Serena y Venus Williams (King Richard cuenta la historia de Richard, padre de las exdeportistas) y con sus compañeros de set y completó: "Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje hermoso para todos nosotros".

El episodio que conmovió a Hollywood

El extraño hecho que sucumbió a Hollywood tuvo lugar cuando el comediante Chris Rock hizo su monólogo de presentación antes de presentar un galardón. El actor hizo un "chiste" sobre el aspecto físico de Jada Pinkett-Smith, esposa de Will Smith: comparó su cabeza sin cabello (por la alopecia) con la de la protagonista de la cinta G.I. Jane, film por el cual Demi Moore pasara a la fama por raparse para el papel.

Al parecer, a Smith —galardonado por su papel de El Método Williams— no le gustó la aparente broma, subió al escenario y golpeó al presentador. La escena fue registrada en vivo: hubo un silencio sepulcral, como si en todo el Dolby Theatre flotara la duda de si lo que habían visto era real o actuado. Pero las dudas se despejaron cuando Smith le gritó dos veces "sacá el nombre de mi esposa de tu fucking boca". Finalmente, Chris Rock le dijo a su colega que “estaba loco”. “Solo fue un chiste de G.I. Jane Show”, agregó el cómico sin poder creer lo que había pasado.



Por su parte, tras el silencio durante varias horas después de finalizada la ceremonia, los organizadores de los Premios Oscar publicaron un escueto mensaje en Twitter: “La Academia no aprueba la violencia de ninguna forma. Esta noche estamos encantados de celebrar a los ganadores de la 94° edición de los Premios de la Academia, que merecen este momento de reconocimiento por parte de sus compañeros y amantes del cine de todo el mundo”.