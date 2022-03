El cruce entre Chris Rock y Will Smith en la ceremonia de los Oscar de este domingo fue una de las escenas más comentadas de la noche. Ocurrió cuando el comediante hizo un "chiste" sobre el aspecto físico de Jada Pinkett-Smith, esposa de Will Smith, agresión que el actor respondió con un cachetazo.



La tensión entre ambos, lejos de ser algo de una noche, se remonta al menos a 2016. Ese año, actrices y actores negros llamaron a boicotear la ceremonia de los Oscar dado que por segundo año consecutivo las nominadas y nominados por su actuación eran, en su totalidad, personas blancas.

Ese año, Chris Rock fue invitado como presentador oficial de los Oscar y dedicó parte de su monólogo a descalificar la protesta y a sus propulsores, entre quienes se encontraban Will Smith y Jada Pinkett Smith.

“¿Qué ha pasado este año? La gente se volvió loca. Spike (Lee) se volvió loco. Jada se volvió loca. Will se volvió loco. ¡Todo el mundo se volvió loco! Jada dijo que no venía. Pensé, ‘¿ella no está en una serie de televisión?’. ¿Jada va a boicotear los Oscar? Jada boicoteando los Oscars es como si yo boicotease los calzones de Rihanna. Además, no estaba invitado”, dijo entonces el humorista.

“Su hombre, Will, no fue nominado por ‘La verdad oculta’. Lo entiendo. Te vuelves loco por eso. No es justo que Will actuara tan bien y no consiguiera una nominación, pero, ¡tampoco es justo que a Will se le pague 20 millones de dólares por hacer Wild Wild West!”, bromeó Chris Rock.

En ese momento, Smith decidió no salir a responder las críticas. Quien sí lo hizo fue Jada: “Son gajes del oficio. Hay muchas cosas que tenemos que aguantar, hay muchas cosas en nuestro mundo en estos momentos. Tenemos que seguir adelante”, dijo la actriz.

Desde ese momento, evitaron encontrarse y, en caso de hacerlo, se niegan el saludo.

Según medios estadounidenses, Chris Rock no solo ha dirigido comentarios descalificativos contra la pareja en ceremonias oficiales sino que lo ha hecho también en sus shows como humorista.

Incluso los ha criticado por Twitter: en 2018, Smith le dedicó un saludo de cumpleaños a su ex esposa Sheree Zampino, junto a una foto de ella y su hijo Trey, y Rock comentó "Wow. Tienes una esposa muy comprensiva". Fue Sheree quien le respondió. "No odies", escribió la actriz.