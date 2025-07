“Estábamos ahí, abrigadísimos, después de una noche helada, con el cuerpo temblando, pero con el corazón encendido”, recordó Nelson López Díaz sobre la madrugada del 15 de julio de 2010, cuando se convirtió en ley el matrimonio igualitario en la Argentina. Esa imagen de cuerpo colectivo, resistiendo frente al Congreso, resume buena parte de la historia del movimiento LGBTIQ+: estar en la calle y con esperanza, siempre enfrentando la intemperie. Y ahora, 15 años después, frente a un nuevo embate político y cultural, la organización sigue siendo el único camino.

Recordando la fecha, el gobierno de Salta difundió datos oficiales: entre 2010 y 2024 se celebraron 261 matrimonios igualitarios en Salta, con un pico de 39 en 2022. En lo que va de 2025, se registraron 15.

La provincia de Salta, catalogada históricamente como conservadora, fue también escenario de esas primeras batallas. Y en esta fecha, que recuerda una conquista colectiva, la memoria no es puro festejo. “Es un llamado urgente a reorganizarnos”, adviertió la activista transexual Victoria Liendro. Desde su experiencia política y desde su historia trans, entiende que la celebración solo cobra sentido si se anuda al presente y al futuro.

Memorias de una madrugada inolvidable

“Tenía 32 años, estaba en pleno proceso de transición de género, con muchos miedos, pero con algo claro: que había que dar los debates donde hiciera falta, en la academia, en la calle, en la política”, contó Liendro en diálogo con Salta/12. Para ella, la sanción del matrimonio igualitario fue uno de los momentos más transformadores de su vida. “Ahí entendí la necesidad de la organización. Lo que hizo el movimiento LGBT en ese momento fue monumental" porque demostró "una fuerza federal, articulada, que instaló el debate en todos lados”, rememoró.

Victoria Liendro





Meses antes de la sanción, en Salta, un grupo de jóvenes se reunía en la plazoleta IV Siglos para juntar firmas. “La gente nos insultaba, nos querían sacar, venían hasta curas a echarnos. Fue muy violento”, relató Inuyaku Veleizán, referenta de Lxs Fierxs de Abya Yala, una agrupación de lesbianas antirracistas y anticoloniales. Sin embargo, no todo era pálidas: "empezamos a ver que las cosas cambiaban. Que algunos padres venían con sus hijxs a firmar", recordó. Y agregó: "Ya no nos trataban con burla", los medios empezaban a llamarles "para hablar en serio. Esa ley cambió algo en toda la sociedad”.

Pía Ceballos también recordó esa lucha con una mezcla de emoción y dureza. Dijo que en la provincia había poca convocatoria, ya que "teníamos muy poco margen, mucho rechazo social". Aún así, "seguíamos saliendo a la calle". El día de la sanción fue una "madrugada histórica". "Para quienes venimos de abajo, que el Estado reconozca nuestras familias fue algo enorme”, expresó con emoción.

La avanzada antiderechos y la respuesta organizada

Hoy, las mismas personas que conquistaron derechos hace quince años ven cómo el actual Gobierno nacional intenta desarmarlos. “Estamos en un momento político fascista, antiderechos, donde las voces del odio son institucionales. No son trolls: son diputados”, denunció Ceballos, quien fue funcionaria del ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.

Legisladores de La Libertad Avanza (LLA) y del PRO -entre ellos el salteño Carlos Zapata-presentaron un proyecto para impedir el uso de fondos públicos en tratamientos hormonales y quirúrgicos de personas trans, este derecho está reconocido por la Ley de Identidad de Género (26.743). “Quieren vaciar la Ley de Identidad de Género. Es una avanzada antidemocrática, cruel y racista”, afirmó Ceballos.

Nelson López Díaz, presidente de la Fundación Orgullo LGBTIQ+ de Salta, también denunció este intento de retroceso. “Estamos acá para dar batalla, para defender la Ley de Identidad de Género, el matrimonio igualitario, el no binarismo, todo. Y vamos a salir a la calle, como ya lo hicimos el primero de febrero con 45 marchas simultáneas en el país”, afirmó.

Nelson López Díaz





La Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo de Salta denunció que el proyecto de ley impulsado por Zapata, Lilia Lemoine (ambos de LLA) y Gerardo Milman (PRO) representa una amenaza directa a los derechos humanos de las personas trans y no binarias. En un documento, señalaron que la iniciativa busca eliminar la cobertura estatal de los tratamientos de afirmación de género, restringiendo el acceso especialmente para quienes están en situación de vulnerabilidad.

También advirtieron que se prohiben los tratamientos hormonales o quirúrgicos antes de la mayoría de edad, lo que vulnera el derecho a una transición acompañada. Además, el proyecto impone trabas al reconocimiento registral de menores de edad trans al exigir el consentimiento de ambos progenitores y la intervención de equipos interdisciplinarios.

Otro punto criticado fue la eliminación del uso obligatorio del nombre autopercibido por la persona trans en instituciones públicas o privadas, lo que en definitiva habilitaría a la discriminación institucional y socava el trato digno, Asimismo, se propone impedir la educación con perspectiva de género sin consentimiento parental, afectando la educación sexual integral.

Inuyaku Veleizán





Finalmente, denunciaron que el proyecto plantea la eliminación de subsidios y programas de inclusión, como el cupo laboral travesti-trans. La Comisión sostuvo que se trató de una ofensiva ideológica que busca desmantelar derechos conquistados tras años de lucha.

La situación se agrava en la provincia después de la renuncia, el primero de julio, de la titular de la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidad, Itatí Carrique. Desde entonces el cargo permanece vacante. Las organizaciones temen un vaciamiento. “Le pedimos al ministro (de Gobierno), Ricardo Villada, una audiencia urgente para saber cómo va a continuar esta política pública. No puede quedar acéfala una Secretaría tan importante en este contexto”, señaló López Díaz. La Secretaría está bajo la órbita de la cartera de Gobierno y formalmente varias organizaciones feministas y de la diversidad ingresaron una nota pidiendo una audiencia.

Democracia, estrategias y participación política

La sensación de alerta no es solo defensiva. Para muchxs referentes, este momento convoca también a pensar estrategias nuevas, que permitan salir del lugar de resistencia solitaria y pasar a la construcción colectiva. “La respuesta frente a los retrocesos no puede ser individual. Hay que volver a pensar en lo colectivo, en la organización, en la formación, en la interpelación a lo público”, dijo Liendro. “Tenemos que defender la democracia como horizonte, porque los derechos son progresivos y no se pueden negociar”, agregó.

Ceballos, que participó activamente en la Marcha del Orgullo del 28 de junio, una de las más multitudinarias de los últimos años en Salta, coincidió: “No vamos a volver ni al clóset ni al calabozo. Vamos a luchar por la vida. Y la unidad con otros sectores afectados por el ajuste es fundamental. El feminismo, las disidencias, la clase trabajadora, los pueblos originarios tenemos que pensar algo juntos”, manifestó.

Pía Ceballos





En ese sentido, la conversación sobre una herramienta política propia también aparece con fuerza. “Estamos en un régimen donde solo los varones gobiernan, donde el patriarcado sigue haciendo política. ¿Por qué no pensar otra forma de organización?”, planteó Veleizán. “No desde el poder por el poder mismo, sino desde otras miradas: desde nuestras culturas indígenas, desde nuestras identidades sexuales, desde otras formas de cuidar la vida”, reflexionó.

Liendro fue más allá y afirmó estar convencida de que hay que construir un espacio ciudadano que interpele lo instituido. "Pero para eso hay que dejar de lado los egos, los sellos, lo que nos ha dividido", advirtió. Para la activista, el dilema es claro: "¿fascismo o socialismo? Yo elijo el socialismo, pero uno nuevo, que dialogue con lo popular, lo latinoamericano, lo decolonial”.

Crisis sanitaria y derechos en pausa

Mientras tanto, las urgencias cotidianas no dan tregua. En Salta, muchas personas del colectivo no pueden acceder a tratamientos básicos. “Estamos esperando hace meses que el Ministerio de Salud (tanto de la Nación como de Provincia) compre preservativos, reactivos para carga viral, retrovirales. Hay compañeros que hace un año no pueden hacerse un estudio”, denunció Nelson.

Y la situación socioeconómica golpea más fuerte a quienes ya venían excluidxs. Veleizán describió: "compañeras pierden sus trabajos, no tienen para comer, el hospital no tiene insumos, las hermanas migrantes tienen que pagar para ser atendidas, y las compañeras originarias hacen viajes larguísimos sin ninguna respuesta del Estado”. “El ajuste lo estamos pagando nosotrxs”, expresó.

En este contexto, hubo coincidencia en que el aniversario del matrimonio igualitario no es solo una efeméride, sino que más bien se vuelve una trinchera. “Hubo compañeras que murieron sin conocer estos derechos. Se murieron soñándolos”, dijo Inuyaku. “Por eso hay que defenderlos. Para nosotrxs, para las juventudes, para lxs que vienen”, agregó.

Mientras que Liendro dijo que el activismo no es una moda sino una forma de vivir. "Militamos pensando en el otro. El concepto de patria es eso: el vecino, la vecina, sus dolores, sus alegrías. Y ahí es donde queremos construir un nuevo proyecto de país. No hay otra”, reivindicó.