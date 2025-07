GABRIELA IVY Y CUCA: CULTURAS Y DEMOCRACIAS EN EL MUNDO DIGITAL

Llega un nuevo y cuarto encuentro de las "Conferencias itinerantes" organizadas por Redes de Gestión Cultural, junto con el Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos (MECA) y con el apoyo del Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA), focalizado sobre Derechos Culturales para imaginar democracias y ciudadanías. Una propuesta para reflexionar sobre los desafíos y oportunidades que trae el ecosistema digital en el ejercicio de los derechos culturales, especialmente entre las juventudes, las disidencias y las comunidades que habitan en los márgenes de los discursos hegemónicos, con la coordinación de Gabriela Ivy y Cuca. Viernes 18 de julio a las 18:30 en Factoría Club Social, Fragata Pres. Sarmiento 1251.

FESTIAPAÑE EDICION ANIVERSARIO

La Liga Deportiva por y para personas Travestis, Trans y No Binarias cumple sus primeros dos años y tira la casa por la ventana para festejarlo con pista de baile, hosteos, artistas, música en vivo, perfos y sorteos. Participan Trakyna, Ene 007, Igual Se Mueve, Lara, Fran & Santi y Jarrito Café y habrá stands con productos y emprendimientos de la comunidad TTNB como Orquídea Negra, Arema Broto, Bling It, Hard Candy, Gato Trans, Rincón LGBT y muches más. Con la entrada se contribuye a sostener el espacio deportivo diverso de manera accesible para toda la comunidad, y además incluye la participación del sorteo. Sábado 19 de julio a las 20 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

TERTULIAS

Jueves de Tango Queer. Jornada tanguera con clases de baile + práctica con música en vivo, escuchando y bailando al son de Bárbara "la Polaca" Grabinski acompañada en piano por Vero Bellini y un repertorio de tangos de ayer y de hoy. Desde las 19:30, clases de tango con Sole Nani y Nati Teran. De 21:30 a 0, práctica con música en vivo. Bar con exquisiteces caseras a precios populares y espacio para bicicletas. Contribución voluntaria con valor sugerido. Jueves 17 de julio desde las 19:30 en La Minga Club Cultural, Del Barco Centenera 1126.

Dragakadabra. Nueva fecha del show drag que se realiza el primer y el tercer sábado de cada mes en el escenario principal de Feliza, con un espectáculo temático en donde participan distintes artistas drag. Entrada gratuita, colaboración a la gorra. Sábado 19 de julio a las 21 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

Artlab. El primer Centro Cultural Hi Fi de Buenos Aires presenta una nueva fecha del ciclo "Círculo de Sonido", este viernes junto a Barem + Solimano. La galería se integra el Listening Bar, en donde los cócteles de autor se combinan con la cocina asiática de Synthesis Modular y la escucha de discos, en esta oportunidad, el jueves a las 19 con Lauryn Hill y su "The Miseducation of Lauryn Hill", y el sábado en el mismo horario con "Blade Runner" de Vangelis. A las 21, Artlab en Vivo! presenta Klauss + Antigona. El viernes a las 19 estrena la "BIOPERA 3D", experiencia Inmersiva de biosonificación & visuales con hongos. Jueves 17 a las 19, viernes 18 de junio a las 19 y a las 23 y sábado 19 de julio a las 19 y a las 21 en Artlab, Roseti 91.

Club de Osos en Invierno. El Club de Osos de Buenos Aires invita el sábado a un bar cervecero de 20 a 24, y el domingo 20 a una mateada de amigues desde las 15, llevando mate y bizcochitos para compartir. Un lugar amigable para la comunidad. Entrada libre y gratuita. Sábado 19 de 20 a 24 y domingo 20 de julio desde las 15 en el Club de Osos de Buenos Aires, Humberto Primo 1664.

MUSICA

Herx. El proyecto de Hernán Martínez, artista multidisciplinario e integrante de Peter Pank & los Chicos Perdidos, lanza su nuevo single "Herida", que se puede escuchar en todas las plataformas digitales y además contará con un evento especial pre lanzamiento con el estreno del single y el video. Jueves 17 de julio a las 20 en Humberto Primo 730.

CINE

Tencha Reina. Estrenó la película dirigida por Maruja Bustamante en donde se acerca a Tencha de Sagastizabal, psicoanalista, estate de la obra de Carmelo Arden Quin, actriz y gorda. Entre la ficción y el documental Maruja indaga sobre lo que sucede cuando la hegemonía no reina en la pantalla adentrándose en lo onírico y el arte como forma de liberación. Funciones: jueves de julio a las 18 en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930.

Fuego. Por primera vez en el ciclo conducido por Gitana Cine se proyecta en pantalla grande la leyenda del cine erótico: Isabel "Coca" Sarli. La película elegida es "Fuego", el film de 1969 con las primeras escenas de erotismo lésbico a nivel nacional. Sábado 19 de Julio a las 18 en Evaristo Café, Cabrera 3975.

Cine en Osos. El ciclo de cine abierto a toda la comunidad presenta en el foco Cine y Literatura "El lugar sin límites", dirigida por Arturo Ripstein y basada en la novela de José Donoso, con guion de Manuel Puig. Una valiente crítica contra la homofobia ambientada en un prostíbulo pobre regenteado por La Manuela, una travesti que desafía las normas del patriarcado. Entrada gratuita, se acepta donación de alimento no perecedero. Viernes 18 de Julio a las 20 en el Club de Osos de Buenos Aires, Humberto Primo 1664.

RECITALES

Pequeño Bambi. En una noche de sonidos disidentes y queerpunk se presentan en vivo junto a Vomitan Glitter. Abre la noche Audiobrum y la performance estará a cargo de Franca Potente. Jueves 17 de julio a las 20 en La Tangente, Honduras 5317.

Coro Croar. El coro se anticipa al Día del Amigue y se reúne al calor de la casita para croar en manada con un cancionero popular y romántico sumando invitades especiales: el Coro Bandido con Coro Fantasma, Coro Fulgor, Rosalba Menna y Santiago Adano. Jueves 17 de julio a las 20 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

TALLERES

Escritura online. Continúa abierta la inscripción para los talleres de escritura de poesía, narrativa, ensayo, texto escénico, escritos en artes combinadas, géneros híbridos y mucho más en modalidad online dictados por la poeta y profesora Cecilia Perna. Talleres grupales para proyectos: los lunes de 19:30 a 21 o los jueves de 17 a 18:30. Talleres grupales para jugar con consignas: los viernes de 10:30 a 12 o los sábado de 15 a 16:30. Encuentros individuales: a coordinar. Información e inscripciones en linktr.ee/talleresceciperna

TEATRO

La piedra oscura. Estrenó la obra de Alberto Conejero con dirección de Alejandro Giles y actuación de Martín Urbaneja, Iván Hochman y Milagros Almeida: en un hospital militar, dos hombres que no se conocen están obligados a compartir las horas de una cuenta atrás que quizás termine con la muerte de uno de ellos, mientras un secreto y un nombre resuenan en las paredes de la habitación: Federico. Inspirada en la vida de Rafael Rodríguez Rapún, amante de Federico García Lorca en los últimos años de su vida. De miércoles a domingos a las 19:30 en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530.

Santo Pecado. Nueva función de la obra en la que tres monjas, un túnel, un rayo de tecnología y el deseo de verle la cara a Dios aunque sea por una noche se unen sobre las tablas. Sor Dolores, Luján y Rosario protagonizan la aventura nocturna que cambiará sus vidas. Actúan Martina Alonso, Martina Simeoni y Vivian Luz Piemonte con la dramaturgia de Vivian Luz Piemonte, realización y montaje por Siete carros y diseño sonoro y técnica de Lionel Sehilan. Entrada a la gorra. Viernes 18 de julio a las 22:30 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

MUESTRAS

Arte Rata. Continúa montada la muestra-proyecto de investigación curatorial que pone en diálogo a una porción del arte argentino del presente siglo y del anterior mediante parámetros escurridizos como la desorganización o las estrategias de producción oblicuas. Participan obras de Sergio De Loof, Juan Del Prete, Martín Farnholc Halley, Martha de la Gente, Alberto Heredia, Carlos Herrera, Hoco Huoc, Fernanda Laguna, Luciana Lamothe, Liv Schulman, Mia Superstar y Santiago Villanueva. Se puede visitar de martes a viernes de 12 a 21 y sábados, domingos y feriados de 11 a 21 en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930.

CONVOCATORIAS

Ciclo Lorquiano en Tole Tole. Se encuentra abierta la convocatoria para la novena edición del Ciclo Lorquiano que se llevará a cabo los días viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de septiembre en el Espacio Tole Tole en el barrio de Once. El tema elegido para esta edición es “Lorca, poeta y músico”, y hasta el 31 de julio artistas de las diferentes disciplinas, investigadorxs y toda persona que quiera participar puede enviar sus propuestas como obras de teatro, recitales de poesía, conciertos, conferencias, charlas, performances, materiales audiovisuales, creaciones vinculadas a las artes visuales que se puedan exponer en una sala o talleres al mail [email protected]. Más información en Facebook: Ciclo Lorquiano en Tole Tole.

SAN LUIS

Susy Shock. Continúa la gira nacional con las presentaciones de "Revuelo Sur, Tangos, Milongas y Rioplateadas" junto a Susy y La Bandada de Colibríes con la producción de Casa Azul Periferia de Arte. Viernes 18 de julio a las 21 en el Centro Cultural Puente Blanco, Sala Berta Vidal de Battini, Av. del Fundador y Pasaje de las Artes, San Luis.