Los bares Tres Monos y Cochinchina, ambos ubicados en Buenos Aires, fueron distinguidos en la lista de The World’s 50 Best Bars 2025, presentada este miércoles en Hong Kong. En esta edición, Tres Monos se consolidó en el puesto número 10, ratificando su posición como el mejor bar de Sudamérica, mientras que Cochinchina se ubicó en el puesto 26.

En el listado extendido, que abarca del 50 al 100, también se destacaron Victor Audio Bar (87°) y Florería Atlántico (90°), confirmando la relevancia de la coctelería argentina en el panorama internacional.

Fundado por Sebastián Atienza, Charly Aguinsky y Gustavo Vocke, Tres Monos se describe como “un pequeño bar independiente que causa un gran impacto”. Su filosofía combina la creatividad con la sostenibilidad y el compromiso social. Según los organizadores del ranking, “se ha dedicado gran atención al abastecimiento local: el bar colabora con productores para crear sus propios productos, como un whisky estilo bourbon con granos, licores, sake y vinos locales”.

El espacio, enclavado en el barrio de Palermo, no solo se distingue por su propuesta de tragos y ambiente, sino también por su programa de formación e inclusión social. A través de “La Escuelita”, su academia de coctelería, capacita a jóvenes de barrios vulnerables, incluyendo el Barrio Mugica, donde en 2023 abrieron su segunda sede. Este proyecto forma parte de una política de desarrollo humano y sostenibilidad que promueve la empleabilidad y la formación profesional.

Además, Tres Monos produce sus propios whiskies, gines, licores, vinos y sake, elaborados íntegramente en Argentina. Su identidad estética combina un ambiente alternativo —graffitis, luces de neón y música rock— con una impronta local y un fuerte espíritu colaborativo.

CoChinChina: una fusión entre Vietnam, Francia y Buenos Aires

En el mismo ranking, CoChinChina, liderado por la reconocida bartender Inés De Los Santos, ocupó el puesto 26, consolidándose como una de las propuestas más originales de la región. Los organizadores destacaron su “llamativa barra en forma de U bajo imponentes letreros asiáticos” y el objetivo de “transportar al visitante a un destino completamente nuevo”.





Ubicado también en Palermo, CoChinChina combina coctelería y gastronomía de autor, fusionando influencias franco-vietnamitas con acento argentino. Cada espacio del bar fue diseñado para ofrecer una experiencia distinta: desde las cabinas íntimas para cenas hasta la barra baja donde se observan de cerca las técnicas de mixología.

Entre sus cócteles más reconocidos se encuentran “La Vida Que Me Merezco”, una margarita con piña, limón y vainilla, y “Blend de los Buenos”, preparado con vermut artesanal, agua con gas y alcaparras. Su cocina acompaña con platos de inspiración asiática como el banh-mi de camarones y las costillas al estilo vietnamita, que se convirtieron en clásicos del lugar.

Una escena local que conquista el mundo

La presencia de cuatro bares argentinos en la prestigiosa lista de The World’s 50 Best Bars confirma el crecimiento sostenido de la escena coctelera nacional. Argentina, y especialmente Buenos Aires, se consolida como un polo de innovación, creatividad y talento en materia de hospitalidad.

El impacto social de Tres Monos, junto con la impronta artística y cultural de CoChinChina, reflejan una nueva generación de bares que trascienden la coctelería para transformarse en espacios de identidad, inclusión y experimentación.

