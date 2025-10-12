Ignacio Russo, hijo de Miguel Ángel Russo, realizó un emotivo posteo en redes sociales en el que le dedicó unas sentidas palabras a su padre, quien falleció el pasado miércoles tras luchar contra una dura enfermedad.

El delantero de 24 años, quien viene de anotar un gol en el empate de Tigre por 1-1 ante Newell´s, le dedicó el festejo a su padre, y luego compartió una conmovedora publicación a través de su cuenta oficial de Instagram.

Junto a un carrusel de varias imágenes de ambos a lo largo de los años, Nacho escribió: “Miguelo”. “Hola pa, sinceramente en este momento las palabras escasean por el nudo en la garganta y en la panza al escribir esto”, comenzó el texto como si estuviera hablando directamente con el exDT de Boca Juniors.

Y continuó: "Se me vienen infinitos recuerdos y momentos, pero en todos predomina algo igual, tu sonrisa. Gracias a la vida pude hacer lo que a vos más te gusta, que es el fútbol. Porque evidentemente el fútbol da vida y pucha que te dio. Pero tomaste una decisión acorde a los que sos”.

Y concluyó: “Espérame para hacer ronda de café y comer vigilante de batata. Te amo”.

