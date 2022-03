La llegada de la pandemia cambió los hábitos de la población y algunas prácticas llegaron para quedarse. El lavado de manos, el distanciamiento social, no compartir más el mate, incluso tal vez el uso del barbijo. Estas son las nuevas normas sociales. Pero el virus también generó modificaciones en el comercio: la no aglomeración de personas dentro de los locales es una de ellas pero quizá la más importante sea la de que los domingos no abren los supermercados.

En 2020, cuando la virulencia del COVID 19 no daba tregua y aún no había vacunas, el Gobierno provincial dispuso, entre otras restricciones, que los supermercados debían permanecer cerrados los días domingos. Luego llegaron las vacunas al país y a la provincia y las restricciones al comercio se fueron levantando paulatinamente pero hasta ahora los supermercados no han podido volver a abrir sus puertas los domingos.

En este contexto, el presidente del Centro Comercial e Industrial de La Rioja (CCI), Juan Keulián ratificó las pretensiones de esa cámara empresaria para que los domingos riojanos vuelvan a tener supermercados abiertos a la vez que consideró que será necesario "consensuar" con el Sindicato de Empleados de Comercio de La Rioja desde donde hay una férrea resistencia a la reapertura de estos locales en el último día de la semana.

"Este es un tema que tendremos que consensuar con el gremio y con los supermercados porque hay un problema bastante complicado. El gremio insiste en que los domingos no se trabaje. El problema es que mucha gente compra los fines de semana porque en la semana no tiene tiempo de hacerlo", le dijo Keulián a La Rioja 12.

El empresario destacó que en la provincia no hay ningún marco legal que avale que los supermercados no abran los domingos. "En otras provincias esto si está regulado pero acá no hay una ley provincial que avale esta medida", sostuvo.

Para Keulián, que los supermercados reabran los domingos no impactará negativamente en los comercios de cercanía. "A los comercios de cercanía no les afecta significativamente que se abra los domingos en los supermercados. Otro problema con esta restricción es que a veces estos comercios de cercanía no cuentan con todos los medios de pago disponibles, algo que sí ofrecen los súper", argumentó.

En este punto, el titular del CCI adelantó que en abril esa cámara empresaria volverá a la carga para buscar la reapertura de los supermercados y que para ello mantendrán una reunión con el Gobierno provincial. "El mes que viene vamos a hablar con el Gobierno para ver si podemos volver a la normalidad los domingos. Yo creo que hay supermercados locales a los que no les preocupa no abrir los domingos, en cambio los súper de cadenas nacionales si quieren abrir", indicó.

Por otro lado, Keulián sostuvo que en torno a la polémica por el cierre de los supermercados los domingos "todos tienen sus razones y todas ellas son atendibles". "Nosotros siempre tratamos de consensuar. El tema es que antes de la pandemia los supermercados siempre funcionaron los domingos y nunca hubo problemas con eso", expuso.

A su vez, el empresario consideró que si los supermercados no vuelven a reabrir los domingos, esto podría causar despidos en el sector porque las empresas tendrían exceso de personal al no poder trabajar en el último día de la semana.

Las ventas en el sector

En otro orden de cosas, Keulián habló sobre las ventas en el comercio local y dijo que enero fue un mal mes para los comerciantes pero que la situación mejoró algo en febrero. "En enero estuvo todo muerto y en febrero si mejoró, sobre todo las librearías, casas de calzado, uniformes escolares y ropa deportiva. El tema es que al haber más consumo en esos rubros se resienten las ventas en otras ramas", afirmó.

En relación a la inflación, Keulián dijo que los problemas con las subas de precios se agudizaron en las últimas semanas de febrero. "Ahora ni siquiera hay precios, antes no había mercadería. Tenemos problemas de provisión de las fábricas. Es un problema no conocer el precio de algo. El obvio que el aumento de los combustibles afecta pero yo creo que en un mes y medio esto ya va a estar normalizado", dijo.

En este punto, el empresario sostuvo que al movimiento de precios, en provincias como La Rioja se suma el problema de los costos de logística, en particular, del flete. "Hay un problema de logística acá que hay que empezar a trabajarlo", cerró.