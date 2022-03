La desocupación en el cuarto trimestre del 2021 afectó en la ciudad de La Rioja al 4,3% de la Población Económicamente Activa. Se trata de datos oficiales del INDEC que se conocieron en la semana que pasó.



Mientras que el nivel de subocupación -gente que trabaja menos horas de las que desearía- se colocó en el 13%. Este dato se debe pensar en relación a la cantidad de personas que buscan un segundo empleo porque con uno solo no alcanzan a cubrir sus necesidades económicas.

Hace un año el mismo estudio precisaba que la tasa de desempleo en la principal ciudad de la Provincia también llegaba al 4,3%.

Un elemento positivo del estudio publicado por el organismo nacional es que se observó una mejora en la tasa de empleo -que mide la proporción de personas ocupadas con relación a la población total- quedando en el 43,6% de la población. Es decir, hay más gente con trabajo hoy que hace un año y el aumento poblacional no impactó negativamente.

Este nivel de la tasa de empleo es el más elevado desde el inicio de la serie en 2016. Hasta el cuarto trimestre del año pasado nunca había logrado perforar el techo del 43%.

A nivel país la desocupación llegó al 7%. Mientras que en el mismo periodo de hace un año estaba ubicada en el 11%, es decir que tuvo una sensible baja. En tanto que en la región NOA, que integra La Rioja, se posicionó en los últimos tres meses del 2021 en el 5.8%.

De esta manera, La Rioja quedó por debajo del promedio nacional de desocupación y de la media que tuvo la región NOA, que integra junto a Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Jujuy y Salta.

Se debe tomar en cuenta que en el cuarto trimestre del 2020 se sintió en todo el territorio provincial y nacional el impacto de la pandemia y del aislamiento determinado por el Gobierno nacional desde el 20 de marzo de aquel año. Mientras que en el último trimestre del 2021 las restricciones de circulación ya eran mucho menores.

Otro elemento interesante es que el segundo año de pandemia terminó con menos desocupación que la gestión de “Cambiemos”. En el cuarto trimestre del 2019, último periodo de gestión del ex presidente Mauricio Macri, en La Rioja la desocupación era del 5%.

Los datos que detalla esta nota corresponden al informe trimestral de empleo que realizó el INDEC y que tomó como una de sus bases fundamentales la Encuesta Permanente de Hogares. El periodo analizado es el cuarto trimestre del año 2021 (octubre, noviembre y diciembre).

Buscar trabajo en primera persona



Silvia es docente, y desde julio pasado está buscando trabajo y no consigue. En charla con La Rioja/12 contó su experiencia: “La mayoría de los lugares piden personas con experiencia en el rubro. Aunque digan con o sin experiencia, siempre pesa más tener conocimientos a no tenerlos. Además, la edad importa también. No es lo mismo contratar a una persona de 18 o 20 años que a una de 34, y encima madre de dos hijos como es mi caso”. En tono de cansancio aseguró: “Yo busco trabajo desde julio del año pasado, pero con mayor dedicación desde noviembre o diciembre. Mandé a todos lados, en el rubro que sea, y nada”.