Catamarca Básquet, el equipo de mujeres que se perfila firme en la Liga Femenina, completó el último fin de semana los partidos de la fase regular y se aseguró la entrada a los Playoffs. El sábado derrotó a las actuales campeonas de Berazategui por 52-43, en la que fue su cuarta victoria consecutiva. Hoy están entre los ocho mejores equipos de la Liga Nacional Femenina; el domingo y lunes juegan los cuartos de final en Ferro. Es la primera vez que Catamarca está en el máximo nivel del básquetbol nacional.



“Ganarle a las tricampeonas ha sido para el equipo una gran victoria. Berazategui perdió en tres años solo dos veces, y una de ellas fue con nuestro equipo este sábado”, afirmó el director del equipo de mujeres, Gonzalo Pérez.

Pero no todo fue positivo en el camino que debió atravesar el plantel de las chicas. A pesar de cosechar éxitos, las jugadoras sufrieron en Catamarca discriminación del club en el que jugaban inicialmente, el famoso Red Star, con denuncias ante el INADI de por medio.

Desde 2014 el equipo viene desarrollando una carrera en el básquet femenino en la provincia, jugando el Torneo Federal con equipos de todo el país: “Lo hicimos de manera muy prolija, en el comienzo las diferencias físicas y deportivas se notaban, pero logramos la clasificación al Torneo Federal en 2021 en Córdoba. Allí jugamos contra Obras y Berazategui, y ganamos la clasificación para jugar la Liga Nacional”, cuenta Pérez.

“Cuando volvimos y quisimos seguir jugando para Red Star representando al club en los torneos, la nueva comisión del Club decidió que no podíamos hacerlo porque el club no tenía fondos, cuando en realidad los fondos siempre los habíamos gestionado desde el equipo, sin generarle ninguna deuda al club en todos los años que estuvimos. Fue durísimo para nosotros porque veníamos representando a Red Star en mayor medida y en dos oportunidades a Montmartre en torneos nacionales que Red Star no podía participar”.

El director que lleva casi 20 años gestionando la disciplina en la provincia, reconoce una diferencia: “Los equipos femeninos siempre deben procurarse los fondos entre familiares, cuerpo técnico y las mismas jugadoras; no es lo mismo que los equipos masculinos que les dan todo sin preguntarles si quiera”.





Despegue

“Ahí decidimos hacer un paso aparte del club, en lo personal siento que fue un claro hecho de discriminación contra la mujer porque nunca le dejamos ninguna deuda al club, y siempre lo dejamos bien parado en lo deportivo y en lo institucional. En ese momento decidieron darnos la espalda y tuvimos que irnos del club y pedirle a la Federación de Básquet apoyo para poder seguir jugando y no abandonar este hecho histórico de estar en la Liga, que tiene el máximo nivel de Básquetbol en la Argentina”, explica.

El técnico asegura que “hoy de esa institución se fueron todas las nenas que estaban en etapa de formación a otros clubes como Olimpia. Del plantel de nenas sólo quedó un 20%. De seis horas de básquet femenino que había en el club hoy tienen solo dos horas semanales. Todas son evidencias de que no quieren ver crecer al básquet femenino”.

Y lamenta: “Cuándo volvíamos de jugar fechas en el Torneo Federal, ni nos iban a despedir ni nos recibían. El Torneo Federal pasado ganamos doce de catorce partidos, pero ni siquiera felicitaban a las chicas, pero cuando jugaba la Liga local masculina les hacían asado y choripaneadas; a las chicas ni agua para el viaje”.

La denuncia presentada en el INADI, según afirma Pérez, pide al menos una retractación pública en favor del equipo, “pero hasta el momento el club no se presentó ni a la conciliación obligatoria”.

Lejos del club que vio crecer al equipo y luego les dio la espalda, las chicas siguieron su curso y participan de la Liga como Catamarca Básquet, atrás debieron dejar su título de “Las estrelladas”, como se habían nombrado en homenaje a Red Star. Hoy continúan con apoyo de la Federación de Básquet de Catamarca y del sector público y privado de la provincia.

Este fin de semana Catamarca Básquet se enfrenta de nuevo a Berazategui en dos fechas; el domingo y el lunes. “Esperamos por qué no, volver a ganarles”, apuesta el plantel.

El Plantel

El plantel de jugadoras de Catamarca Básquet está compuesto por Acevedo Ahumada Milagros, Acevedo Ahumada María de los Ángeles, Ruffino Candela Yazmín, Ibarra de la Vega Julieta Beatriz, Albornoz Anahí, Alfaro Celeste Andrea, Rébola Andrea Beatriz, Cayo Melisa Ayelén, Villanueva Paulina, Gregorio Santos Joaquina, Galván Delfina Ivana, Coli Débora.

El equipo técnico lo integran Gonzalo Pérez como director técnico, Collantes Mercado Carlos asistente, Zalazar José Eduardo preparador físico, Hernández Novaro Facundo kinesiólogo, Gómez Rita Alejandra jefa de equipo, Chacón Hugo Roberto prensa y Rodríguez Nancy utilera.