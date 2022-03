Nelly Morales, la intendenta de la localidad cordobesa de Los Aromos que el pasado 24 de marzo publicó en sus redes sociales expresiones negacionistas sobre el terrorismo de Estado, fue denunciada penalmente por tres vecinos por "instigación a cometer delitos y apología del crimen".



El jueves pasado, el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, Marité Colautti, responsable del área de Salud Animal local, publicó en su cuenta de Facebook: “Semana de la memoria: No son 30.000. Son 6.415. No fue un genocidio, fue una guerra. No eran jóvenes idealistas, eran terroristas. No es Negacionismo. Ocultar a las víctimas del terrorismo sí lo es. No es Justicia, son juicios de venganza. Nunca más terroristas de ERP y Montoneros".

Lejos de cuestionar las expresiones negacionistas de su funcionaria, Morales las celebró con un comentario en la publicación: “Marité, nada más ni nada menos!!! Así es", escribió la intendenta.

Distintas organizaciones sociales y de derechos humanos del departamento cordobés de Santa María repudiaron sus declaraciones y reclamaron su renuncia.

“Este tipo de expresiones solo desnudan la negación e incomprensión de lo determinado por la Justicia Federal, que ha condenado a los principales responsables del genocidio y lo reclamado por la inmensa mayoría de la sociedad que a unísono exclama ¡Nunca más!”, expresó la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos regional.



Poco después, tres vecinos de Los Aromos, Enrique Fernández, expreso político e hijo de un desaparecido, Alfredo Cinalli y Javier Gutiérrez presentaron una denuncia penal en la Fiscalía Federal 2 de Córdoba contra las dos funcionarias, Morales y Colautti.

Gutiérrez explicó al medio local La Nueva Mañana, que solicitaron que se investigue a Morales y Colautti por los presuntos delitos de "instigación a cometer delitos y apología del crimen", contemplados en los artículos 209 y 213 del Código Penal.



"Las penas son muy bajas para este tipo de casos, porque no hay una figura específica para el negacionismo del terrorismo de Estado", lamentó Gutiérrez, quien agregó que a pesar de eso “queremos que estas declaraciones no pasen desapercibidas y que quien detente un cargo público piense antes de hacer este tipo de afirmaciones".

"Causa mucha confusión, no podemos permitir que cuando la sociedad recuerda el Nunca Más y establece constitucionalmente el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, esta señora salga a cuestionar el sistema democrático", señaló, por su parte, Enrique Fernández, quien exhortó a los órganos públicos a instrumentar las medidas que sean necesarias para que las dos funcionarias renuncien a sus cargos.