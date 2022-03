"Repudiamos que Tite, técnico de Brasil, diga que es inhumano jugar fútbol en un lugar donde viven millones de personas". Con esas palabras, el expresidente de Bolivia Evo Morales cargó contra el técnico de la selección brasileña de fútbol, quien había dicho que no se puede competir en la altura de La Paz.

Pero no solo eso, el dirigente político recordó a Diego Maradona -al que definió como "el más grande"- quien, años atrás, no había dudado en participar de un partido en la ciudad boliviana, para demostrar que es posible jugar a 3.600 metros del nivel del mar. "Ustedes tienen que jugar donde nacieron, hermanos", fue la cita del Diez que destacó Evo en su cuenta de Twitter.

La publicación de Evo se conoce horas después de la declaración de Tite. En conferencia de prensa, el seleccionador dijo que su equipo "no será con el mismo ritmo y velocidad que ha tenido en los últimos partidos debido a las condiciones en las que se desarrollará el enfrentamiento". “ Contra Bolivia no tendremos un equipo tan vertical como lo hemos estado en los últimos partidos porque no lo permite. Es inhumano, no existe esa condición", añadió.

Bolivia recibe este a Brasil, a las 20:30 horas, en el estadio Hernando Siles, en partido válido por la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar . La selección brasileña ya está clasificada y los bolivianos no tienen más chances de ir al Mundial.