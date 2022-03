Francia desconfía de la voluntad de Moscú para frenar la guerra

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, se mostró escéptico este miércoles sobre la voluntad de Rusia para acabar con la guerra en Ucrania y constató que no hubo "un avance sobre ningún asunto" en las negociaciones entre Moscú y Kiev.



"Yo creo en los actos, no en las palabras, si mañana por la mañana el presidente Putin determina que renuncia al asedio a Mariúpol, permite que la ayuda humanitaria entre y deja a la población civil circular libremente, entonces diré: 'sí, hay un progreso'", afirmó Le Drian, en una entrevista a France 24.



Sobre las negociaciones que discurren en Turquía entre Ucrania y Rusia aseguró: "De momento nada ha avanzado sobre ningún asunto, no hay que ilusionarse con las palabras, hacen falta los actos".