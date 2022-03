Organizaciones sociales de izquierda realizan un acampe de 48 horas frente al Ministerio de Desarrollo Social, en reclamo de asistencia alimentaria a comedores comunitarios y la creación de puestos de trabajo, entre otros puntos. La protesta, convocada por Unidad Piquetera, comenzó con una concentración de militantes en distintos puntos de la Avenida 9 de Julio, desde las inmediaciones de Plaza Constitución hasta Retiro.

El Polo Obrero, MTR-Votamos Luchar, el CUBA-MTR, el Bloque Piquetero Nacional, la Agrupación Armando Conciencia y la Organización 17 de Noviembre y el Movimiento Territorial (MTL-Rebelde), entre otras organizaciones, lanzaron un "plan de lucha nacional" para exigir la creación de "1.200.000 puestos de trabajo" y asistencia alimentaria para los comedores comunitarios.

"Lamentablemente, seguimos con problemas que se pueden haber resuelto hace mucho tiempo. No hay soluciones, ni siquiera mínimas. Estamos ante un desarrollo económico que no aparece por ningún lado", dijo el dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni. "Hay sectores que manejan la economía a su antojo ante la paciencia y la tolerancia absoluta del Gobierno con la inflación", se quejó.

Además, Belliboni aseguró que la suma establecida para los beneficiarios de un plan social a cambio de cuatro horas de tareas "es baja", dado que no alcanza para subsistir e imposibilita desempeñar otra tarea. "Los programas hoy están en 16.500 pesos. No tienen en cuenta que el Ministerio de Desarrollo Social obliga a cada persona que tiene un programa a hacer una tarea. Cuatro horas por día tiene que realizar una tarea de producción o de servicio todos los días. Puede sumar horas de trabajo, pero no sobrevive, no vive un mes una persona con 16.500 pesos", denunció el piquetero, que también consideró insuficiente el aumento escalonado del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

El acampe comenzó pasado el mediodía y está previso que continúe hasta el viernes. Las organizaciones sociales reclaman ser atendidos por el ministro Juan Zabaleta para pedir las altas y aumentos en los planes sociales.

El titular de Desarrollo Social recibió el lunes a dirigentes de estas organizaciones y, según informó la cartera, se acordó que "presentarán un plan de actividades laborales para titulares del Potenciar Trabajo", y que el ministerio "financiará la compra de maquinarias, herramientas e insumos para la producción para fortalecer el trabajo en cooperativas y un refuerzo para las políticas". También se informó que Desarrollo Social implementará un "refuerzo para las políticas alimentarias". Los voceros de Desarrollo Social indicaron que no hubo acuerdo sobre el "alta de nuevos planes sociales" y señalaron que, pese a los acuerdos parciales, las organizaciones resolvieron mantener la protesta que ya tenían aprobada.