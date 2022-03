En la noche del miércoles, se presentó en Tecnópolis el Quilmes Rock 2022. Si bien durante la pandemia se llevó a cabo una versión por streaming, el festival regresa de forma presencial a 11 años de su última realización. El anunció de su vuelta sucedió a fines de octubre del año pasado, cuando se presentó a Gorillaz como primer artista internacional de la grilla. Y hasta el momento el único, junto con Cuarteto de Nos, pues el grueso de la programación se sustentará en artistas locales. Slgunos de ellos se acercaron hasta el predio de Villa Martelli para acompañar la introducción a la inminente edición, que se celebrará el 30 de abril y el 1° de mayo. Según adelantó Bebe Contepomi, conductor de esta previa, la programación de ambos días girará en torno a cinco escenarios.

Luego de que en las pantallas ubicadas en el centro del escenario se revisitaran algunos de los momentos épicos del festival, entre los que destacaron la actuación de Charly García en 2004 o los shows de Divididos, Kiss y Jamiroquai, se puso el foco en el presente. El Bebe destacó el cruce generacional del Quilmes Rock 2022, no sólo a nivel artístico sino entre el público que asistirá. Entonces recordó que el grupo que cerró el telón de la edición de 2013 fue Ciro y Los Persas, lo que le dio pie para presentar a Manu Martínez, hija del ex Los Piojos, en su condición de artista de la nueva camada de músicos que serán parte de este regreso. La cantautora subió al escenario, antecedida por sus músicos, para mostrar algo de su novel obra.

Richard Coleman y Los Brujos (Imagen: Guadalupe Lombardo)

“Es muy bueno y entusiasmante”, reflexionaba Richard Coleman, antes de que Manu Martínez tocara, acerca de la vuelta de los festivales. El icónico músico destacó asimismo el encuentro con artistas de otras generaciones. “Es la clave de un festival que los artistas mezclen a su público para que haya un intercambio de data”. Al igual que el líder del Trans-Siberian Express, Los Brujos será otro de los artistas que tocará en la segunda jornada. “Aunque nos gusta tocar en espacios cerrados, hacerlo al aire libre es nuestro lugar también”, dice el guitarrista Gabriel Guerrisi. “Estos shows remiten más a los noventa, porque le damos rienda suelta a lo que pasa en el escenario. Es también una manera de llegarle a quien no va a ver un show de Los Brujos”.

Melanie Williams tocará con su grupo El Cabloide en el día uno del evento, que esta vez le dio una cabida sustanciosa a las músicas. “Hay un gran espacio para ese sonido de rock nacional de Charly, Fito, Los Abuelos de la Nada, Cerati y El Flaco. Esa data la tenemos en la sangre, y yo la quiero traer de nuevo. Pero con un audio moderno”, afirma la artista. “Hoy estamos apareciendo en los escenarios, y nos expresamos con distintos estilos de música. Que haya diversidad, que haya distintas identidades. Estamos en un cambio y renovación de la escena”. En tanto que Sara Hebe representará a la música urbana en la jornada inicial de un festival que aún lleva el rock en su denominación. “Mejor que seamos minoría”, bromea. “Tenemos un show muy diverso y también muy rockero. Va a estar buenísimo”.

Melanie Williams y Sara Hebe (Imagen: Guadalupe Lombardo)

Melanie Williams y Sara Hebe también coincidieron en la programación del Cosquín Rock 2022: el primer encuentro musical masivo que se celebró este año en el país, al que le secundaron Baradero Rock y Lollapalooza Argentina. Lo que demuestra que el ritmo festivalero va tomando fuerza. Sin embargo, Quilmes Rock vuelve haciendo gala de su rol de punta de lanza de los festivales nacionales creados en los 2000. A tal instancia que se hizo del eslogan “el festival que cambió la historia de los festivales”. Tan rimbombante como el centenar de grupos y solistas que serán parte de esta edición, entre los que destacan Bandalos Chinos, Fito Páez, Barbi Recanati, Nathy Peluso, Vicentico, Trueno, Las Pelotas, Guasones y Conociendo Rusia,

Posiblemente el plato fuerte de la oferta local radique en la inclusión de Virus, que aprovechará su paso por el evento para inaugurar la gira Viaje de placer, con la que se despide. A manera de sorpresa, el grupo comandado por Marcelo Moura, Julio Moura y Mario Serra cerró la previa del Quilmes Rock 2022 con un mini show en el que repasaron algunos de sus clásicos. Luego de abrir el repertorio con “Imágenes paganas”, el grupo desenfundó temas del calibre de “Pronta entrega” y Wadu Wadu”. Aunque el clímax del show, así como de la velada, sucedió cuando invitaron a Benito Cerati (también actuará en el festival) para hacer “Una luna de miel en la mano”. Cumpliéndole un sueño al músico y demostrando que en este festival todo puede pasar.